KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Çetin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, topluma yön veren ve bilgilendiren basının, gecesini gündüzüne katarak çalışmalar gerçekleştirdiğini ve vatandaşların gündemdeki olaylardan haberdar olması adına çalışmalar yaptığını bildirdi.

Basının toplumsal ve sosyal gelişmelerde de etkin rol oynadığına işaret eden Çetin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin ve devletimizin geçmiş, gün ve gelecek tasavvurunda ve inşasında, toplumun gerçekleri öğrenmesi, yaşadığı çevre ve dünya ile sağlıklı iletişim kurabilmesinde basınımızın ve gazetecilerimizin üstün ve örnek katkısı muhakkaktır. Halkın doğru ve zamanında bilgilendirilmesi, başarıların alkışlanması, sorunların etkin olarak dile getirilip giderilmesi gibi son derece önemli konularda hayati bir misyonu ve sorumluluğu olan basın çalışanları, zaman mefhumu gözetmeksizin, doğru habere ulaşmak ve haberi ulaştırmak için her koşulda ter döken kahramanlardır aslında."