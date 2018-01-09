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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

KAYSERİ (AA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Karayel, mesajında, gazetecilerin ve medya kurumlarının üstün hizmet anlayışıyla fedakarca...

09 Ocak 2018 Salı 15:22
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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KAYSERİ (AA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Karayel, mesajında, gazetecilerin ve medya kurumlarının üstün hizmet anlayışıyla fedakarca çalıştığını ve toplum değerlerine ters düşmeyecek nitelikte yayın yaptığını belirtti.

Kamuoyunun hızlı haber alabilmesi ve olaylara değişik açılardan bakabilmesinde basının rolünün büyük olduğunu aktaran Karayel, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden, her iklim şartında halkı bilgilendirmek adına haber peşinde olan gazeteciler, son derece zor ve meşakkatli bir görevi icra etmektedir. Türk basını da teknolojik değişimlere bağlı olarak gelişen ve dönüşen dünya koşullarında önemli ilerlemeler göstermekte, kendini yenilemekte ve çağa uygun bir yayıncılık anlayışını benimsemektedir. Basın çalışanlarımızın prensipli ve tarafsız yayıncılık anlayışı içerisinde yerine getirdikleri bu önemli görevleri için teşekkür eder, ülkemizde ve ilimizde gazete, radyo, televizyon ve internet medyası olmak üzere tüm medya çalışanlarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım."

Öte yandan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ise demokratik yönetimin temel unsurlarından biri olan basının, toplumun çoğulcu ve katılımcı yönde gelişmesine katkıları çok önemli olduğunu belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.


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Kayseri
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