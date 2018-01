KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bazı kurum ve kuruluş temsilcileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında basının milletlerin ve devletlerin olmazsa olmazı olduğunu belirtti.

Demokrasinin olmazsa olmazlarından olan basının toplumun bilgi edinme hakkını yerine getiren en önemli unsur olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Kayseri'nin gelişmesinin en önemli unsurlarından biri olduğunu her fırsatta dile getirdiğim uyum kültürüne kayseri basınının katkısı yadsınamaz. Belediyeler, bürokrasi, sivil toplum, akademik çevre ve yerel basın gibi şehrin dinamikleri arasında var olan uyum kültürü sadece bu şehrin gelişmesine değil huzurlu bir şekilde yaşamamıza da katkı sunmaktadır. Görüş farklılıkları olsa da her zaman vatanı ve milletinden yana taraf olan Kayseri basınının bu anlayışından taviz vermeden görevini sürdüreceğinden kuşku duymuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yazılı, görsel, işitsel ve sosyal medya organlarında görev yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, aileleriyle birlikte huzurlu ve mutlu bir hayat diliyorum."

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da mesajında basın çalışanlarının halkın sesi olduğuna vurgu yaptı.

Dinamik bir meslek olan gazeteciliğin haberleri en doğru şekliyle kamuoyuyla paylaşma misyonu taşıdığını anımsatan Çolakbayrakdar, "Bu mesleği yapan gazeteci kardeşlerimiz, düşünceleri ve yorumları ile demokrasinin güçlenmesine katkı sunmakta, yaşanan sorunları ve yapılan çalışmaları gündeme taşıyarak idarecilerin çalışmalarına yardımcı olmaktadırlar. Kalemini her daim doğrudan yana ve doğru şekilde kullanarak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmekte ve toplumun sesi olmaktadırlar." diye konuştu.

-"Basın mensupları görevlerini özveriyle yapmaktadır"

MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, gücünü halktan alarak mesai kavramı gözetmeden çalışan ve halkın sesi olan basın mensuplarının ağır şartlarda çalıştığının farkında olduklarını kaydetti.

Gazeteciliğin fedakarlık isteyen mesleklerin başında geldiğini vurgulayan Ersoy ise açıklamasına şöyle devam etti:

"Her türlü zor çalışma şartlarına rağmen, ilimizde görev yapan değerli basın mensupları görevlerini özveriyle yapmaktadırlar. Basın kuruluşlarında görev yapan gazeteciler, toplumun çıkarlarını göz önünde bulundurarak halkın doğru haber alma özgürlüğü yolunda hizmet etmek gibi büyük bir görevi üstlenmiş durumdadır.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.' Yine Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi 'şüphesiz demokrasi haber alma ve ifade özgürlüğüyle güçlenir ve zenginlik kazanır. Bin bir güçlükle mesleklerini icra etmeye çalışan değerli gazetecilerimizin çabaları takdir edilmesi gereken bir durumdur.' Bu anlamlı günde basın şehitlerimizi yad ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile kamuoyunun sesi olma görevini yürüten tüm gazeteci arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci de basının demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından birisi olduğunu ifade ederek, "ileri demokrasiye sahip ülkelerin gelişim ve kalkınma sürecinde basının büyük bir katkısı vardır. Demokratik toplumlarda basın halkın gözü, kulağı ve sesidir.

Gazeteciler kamuoyuna haber ve bilgi akışını objektif bir şekilde sağlama gibi önemli bir misyona sahiptir. Toplumların haber alma hakkını elde etmesi için her koşulda canla başla çalışan gazetecilerin özverili çalışmalarını takdir etmemek mümkün değildir." ifadelerini kullandı.