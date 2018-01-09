KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kamçı, mesajında, her yıl 10 Ocak tarihinin "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlandığını anımsattı.

Demokrasinin temel taşlarından birinin basın olduğunu belirten Kamçı, şunları kaydetti:

"Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan, yaptıkları görev gereği bir anlamda kamu hizmeti ifa eden değerli basın çalışanlarımızın "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutlar, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anar, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım."