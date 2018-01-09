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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, AK Parti İl Başkanı Rauf Yanar ve MHP İl Başkanı İlhan Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, günümüzde...

09 Ocak 2018 Salı 13:24
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, AK Parti İl Başkanı Rauf Yanar ve MHP İl Başkanı İlhan Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, günümüzde insanların çevresi, ülkesi ve dünyadaki gelişmeler karşısında doğru, tarafsız ve objektif bir şekilde bilgilenmesinde medyanın vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Türk demokrasinin, gelişerek kökleşmesinde günümüzün en temel meslekleri arasında ilk sıralarda gazeteciliğin yer aldığını vurgulayan Ünver, gazetecilerin özellikle ekonomik manada yaşadıkları sorunların aşılmasının gerektiğine inandığını kaydetti.

Ünver, "Böylesine önemli bir mesleğin geçmişte uzun yıllar temsilciliğini yapmış biri olarak, bu mesleğe emek veren tüm değerli arkadaşlarımın gününü kutluyorum. Yaşadığı toplumun her alandaki sorunları ile çözüm önerilerini kamuoyuna aktaran ve bu şekilde de toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde işlerliğinin sağlanmasına önemli katkı sağlayan gazetecilerimizin, yorum ve görüşlerinin de biz idareciler olarak çalışmalarımızda önemli katkılar sağladığına inanıyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ise gazetecilerin toplumun aydınlatılması, bilgilendirilmesi ve demokrasinin güçlü ve sağlam temeller üzerine oturtulmasında büyük rol oynadığı belirtti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Yanar, şunları kaydetti:

"Zorluk ve güçlüklere rağmen yılmadan yorulmadan çalışan gazetecilerimizin objektif, doğru ve duyarlı haberciliği, yaptıkları mesleğe ayrıca bir kutsallık katmaktadır. Bu kutsiyet onlara ayrı bir güç ve azim vermektedir. Bu vesile ile ilimizde yerel ve ulusal olarak gazetecilik görevini yapan tüm gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutlarım."

MHP İl Başkanı İlhan Kaya da gazetecilerin fedakarlıklar içinde mesleklerini sürdürmeye çalıştığını belirtti.

Gazetecilerin, aynı zamanda kamuoyunun doğru habere ulaşması konusunda bir nevi kamu görevi yürüttüklerini aktaran Kaya, tüm basın mensuplarının günü kutladı.

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