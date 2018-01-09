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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Duruay, yaptığı yazılı açıklamasında, gazetecilik mesleğinin önemine dikkati çekerek, "Kamuoyunun doğru, eksiksiz, tarafsız...

09 Ocak 2018 Salı 13:15
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Duruay, yaptığı yazılı açıklamasında, gazetecilik mesleğinin önemine dikkati çekerek, "Kamuoyunun doğru, eksiksiz, tarafsız bilgilendirilmesini ilke edinmiş özgür basın, demokratik, şeffaf devletlerin en önemli özelliklerinden biridir. Yasama, medya ve yargıdan sonra dördüncü erk olarak tabir edeceğimiz basın, demokratik devletlerin vazgeçilmez unsurudur. Bu yönüyle 'Kamu Gözcüsü'dür. Dolayısı ile basın mensupları da demokratik sistem içerisinde çok önemli bir yer tutmaktadır." ifadesini kullandı.

Basın mensuplarının dünyanın çeşitli bölgelerinde, bazen savaş noktasında, bazen doğal afet sonrasında her türlü zor şartlar içerisinde hayatları pahasına görevlerini yerine getirdiğini vurgulayan Duruay, şunları kaydetti:

"Bu nedenle basın mensubu kardeşlerimizi takdir ediyorum. Zorlu şartlar içerisinde görevini icra eden, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayan, basın mensubu kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum, meslek hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum."

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çalışan Gazeteciler GünüFatih DuruayGölbaşı Belediye
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