10 metrelik dalgalarla yükselip karaya oturan felaket nişanesi

PALU (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ - Endonezya'da karaya vuran yolcu gemisi, yaşanan deprem ve tsunami felaketinin şiddetini gözler önüne seriyor.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami sonrası ortaya çıkan durum yaşanan afetin şiddetini gösteriyor.

Bunlardan birisi de Wani Limanı'nda karaya vuran yaklaşık 60 metre uzunluğunda, 8 metre yüksekliğindeki yolcu gemisi.

Mürettebat gemiden ayrılmıyor

Ülkenin başkenti Cakarta ile afetin yaşandığı Palu arasında yolcu taşıyan "Sabuk Nusantara" isimli gemi, şimdi evlerin arasında insanların yolunun ortasında duruyor.

Mürettebat ise gerek afetzedeler gerek evsizlerin kullanımına mani olmak için gemiden ayrılmıyor.

Söz konusu bölgede kara vurmuş çok sayıda irili ufaklı tekne de bulunuyor.

"10 metre yüksekliğindeki dalgalar gemiyi havaya kaldırdı"

Wani Limanı'nın yakınında yaşayan Abdul Latif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından tsunaminin meydana geldiğini belirterek "Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki dalgalar gemiyi havaya kaldırdı. Sürüklenen gemi, limandaki ofise çarptı ve karaya oturdu." dedi.

Tsunaminin tüm evleri yıktığını vurgulayan Latif, yaşanan afette ailesinden yaşamını yitiren kimse olmamasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Latif, tsunamiden ailesindeki herkesin kaçtığını, en son kendisinin kaldığını ifade ederek, "Elektrik direğine tutunarak hayatta kalmaya çalıştım. Ancak dalgalar beni direkten koparıp metrelerce sürükledi. Yere düştüm fakat daha sonra ayağa kalkıp koşmaya başladım." diye konuştu.