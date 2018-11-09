KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akın, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu, büyük önder ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalini milletçe saygıyla yad ettiklerini ifade etti.

Kurtuluş Savaşı ve eşsiz mücadelenin sonunda kazanılan zaferin en büyük mimarının ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Askeri dehası ve devlet adamlığı vasıfları ile çağının en önemli liderlerinden biri olan Atatürk, milletine olan bağlılığı, vatanın müdafaası konusunda ortaya koyduğu eşsiz tavrı ve her zaman barıştan yana tutumuyla tüm insanlığa ve mazlum milletlere örnek olmuştur. Ömrünü milletinin refah ve mutluluğuna adamış Atatürk’ü ve onun karakterini kelimelerin dar kalıpları içerisine sığdırmak mümkün değildir. Atatürk, İstiklal Mücadelesi sırasında ve devletimizin temellerini atarken gücünü Türk milletine duyduğu sonsuz inanç ve güvenden almış ve Cumhuriyetimizin genç nesillerin ellerinde yükseleceğini her fırsatta dile getirmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün aramızdan ayrıldığı 10 Kasım günü bizler için bir matem günü olmasının ötesinde çok derin anlamlar ifade etmeli, onun fikirlerini benimsemek, bizlere emanet ettiği Cumhuriyet değerlerinin kıymetini anlamak ve yeni nesillere anlatmak için birer fırsat olarak görmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Önder Atatürk'ü aramızdan ayrılışını bir kez daha minnet ve rahmetle anıyoruz."