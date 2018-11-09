10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı, mesajında, sadece Türk milletinin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış milli mücadelenin büyük önderi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 80. yılında saygı ve rahmetle andı.

Atatürk'ün azmi, kararlılığı ve milletine olan inancı sayesinde ülkenin üzerine çöken karanlığın aydınlatıldığını vurgulayan Çomaklı, şunları kaydetti:

"Büyük milletimizin canından değerli bildiği vatan topraklarını parçalamaya yeltenenleri ve binlerce yılda oluşturduğumuz kutsal değerlerimizi çiğneme cüreti gösterenleri geldikleri gibi gönderen bir iradeye çok şey borçlu olduğumuzu asla unutmamalıyız. Bugün de çeşitli yollarla ülkemize savaş açan emperyalizmin tarih sahnesinden silmek istediği aziz milletimiz kurtuluş mücadelemizi bir kez daha emsalsiz bir zaferle sonuçlandırmıştır. Bizler de İstiklal Savaşımıza can veren aynı ruhla, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için tüm gücümüzle çalışıyor, gelecek nesillere de aynı bilinci ve ruhu kazandırıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyorum."