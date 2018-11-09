KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Kendirli, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 80. yılında saygıyla ve minnetle andıklarını belirtti.

Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sonrasında tüm imkansızlıklara rağmen ülkesini muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ulaştırmak için elinden geleni yaptığını ifade eden Kendirli, askeri dehası, liderlik ve devlet adamlığı vasıfları ile çağın önünde tarihi bir şahsiyet olduğunu bildirdi.

Kendirli, "Atatürk, Kurtuluş Savaşının ardından Cumhuriyeti kurarak ülkemize hak ve özgürlükler konusunda kazanımlar sağlamış, Türkiye her bir köşesinde projeleriyle onarmış, geliştirmiştir. Milletinin refah seviyesini artırmak için gayret gösterip, Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasına getirebilmek için çalışan Atatürk, milletimizin en önemli kahramanıdır. Bu duygu ve düşünceler ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Bahçeci de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı ile yeniden ve daha güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıktığını, bağımsızlığını ilelebet yaşatma azim ve kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Türk milletine, hak ettiği onuru geri almasında yol gösteren, fikir ve eserleriyle yaşadığı dönemin ötesinde yüzyıla damgasını vuran büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ileri görüşlülüğü ve söylemleriyle Türk milletinin yolunu aydınlatmaya devam ettiğini aktaran Bahçeci, şunları kaydetti:

"Millet olarak; Atatürk’ü anlayan, inkılaplarını kavrayan, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde yaşamını biçimlendiren, öz değerlerine bağlı, vatanını seven, inançlı nesiller yetiştirmenin temel görevimiz olduğunu unutmamalıyız. Atatürk’ün genç nesillere emanet ettiği Cumhuriyetimiz, bugün kuruluş idealine uygun olarak dünyanın en güçlü devletleri arasına girme yolunda hızla ilerlemektedir.

Gelecek nesillerimizin de aynı şuur ve inançla bayrağı bizden devralacaklarına, Cumhuriyetimizi çok daha müreffeh bir devlet haline getireceklerine inancım tamdır. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyorum."

Muzaffer Aslan da, Mustafa Kemal Atatürk'ün milletine adamış bir devlet adamı ve komutan olduğunu belirterek, Atatürk gibi büyük bir kahraman sayesinde nice zorlukların aşılarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu dile getirdi.