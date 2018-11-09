NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, cumhuriyetin kurucusu ve milli mücadelenin başkahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 80. yılında saygı, minnet ve rahmetle andıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, askeri dehası ve devlet adamlığı özelliğiyle sadece milletin değil tüm dünya ülkelerine örnek olduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Ulu önder Atatürk verdiği bu bağımsızlık mücadelesiyle büyük zaferler kazanarak, milletimizin daha güçlü bir şekilde tarih sahnesinde yer almasını sağlamış eşsiz bilgi ve tecrübesiyle ülkemize aydınlık bir gelecek bırakmıştır. Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşaması için birçok yeniliğe imza atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasını sağlamış, genç nesillere armağan ettiği Türkiye Cumhuriyetinin sonsuza kadar yaşayacağına inancını, 'benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözleriyle bir kez daha ifade etmiştir. Bugün Atatürk'ün aziz hatırasını milletçe yad ederken, bizlere düşen görev emanet aldığımız Türkiye Cumhuriyeti'ni gece gündüz demeden çalışarak her alanda daha da ileri seviyelere taşımak olmalıdır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna, fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

- Belediye Başkanı Rifat Özkan

Başkan Özkan da Türk milleti için 10 Kasım'ın, bir matem günü olmaktan çok, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yaşayacak olan Atatürk'ü anma ve düşüncelerini anlama günü olduğunu aktardı.

Atatürk'ün, Türk tarihine yön vererek, ülkenin geleceğine ışık tuttuğunu ve bağımsızlık mücadelesi veren diğer ülkelere de örnek olduğunu dikkati çeken Özkan, "Onun öncülüğünde başlatılan ve günümüzde de sürdürülen bu ileri hamlelerle ülkemiz büyük bir değişim yaşamış, dünya devletleri arasında gücünü kanıtlamıştır. Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce ve ilkelerinden aldığı ilhamla ilerlemesini sürdürürken, ülkesini çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarma azim ve kararlılığı ile geleceğe yürümektedir. Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine eriştirmek hepimizin ortak hedefidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünde bir kez daha rahmet ile anıyorum." ifadelerini kullandı.

- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar

Rektör Kar ise mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece Türk milletinin değil, dünyanın da saygı, sevgi ve takdirini kazanmış bir lider olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı ve devamlılığı için elinden gelen her türlü çabayı göstermiştir. Atamız ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizin büyük bir inanç ve kararlılıkla, çok zor şartlar altında kurarak bizlere emanet ettikleri cumhuriyetimizi korumak ve yükseltebilmek için aklın, bilimin ve çağdaşlığın yolundan ayrılmayacağız.

Mustafa Kemal Atatürk, ileri görüşlülüğü, kararlılığı ve vatan sevgisiyle yolumuzu her daim aydınlatmaya devam edecektir. Türk milletinin kaderini yönlendiren milli mücadelenin önderi, dünyanın en büyük lider ve kahramanlarından, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 80. yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz."