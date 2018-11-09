KIRIKKALE (AA) - CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Önal, mesajında, seçim kurumları işlevini kaybetmiş, ordusu dağıtılmış, toprakları işgal edilmiş ve halkı da uzun süren savaşlar neticesinde yorgun düşmüş bir ülkenin yeniden bağımsızlığına kavuşması için mücadele eden Mustafa Kemal Atatürk'ün öncelikle benzersiz bir cesarete sahip olduğunu belirtti.

Önal, Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 80. yılında saygıyla andığını kaydetti.