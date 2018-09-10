ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı, Ankara Üniversitesi ve İntiharı Önleme Derneğince, "10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü" etkinlikleri kapsamında sempozyum düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücesoy Konferans Salonu'ndaki "İntiharı Önleme Sempozyumu"nda, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Eskin, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halise Devrimci Özgüven konuşmacı olarak yer aldı.

İntihara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bu sene 11'incisi düzenlenen sempozyumda, intihar konusunda doğru bilinen yanlışlar ve bireylere düşen sorumluluklar, "İntiharı önlemek için birlikte çalışalım" başlığıyla değerlendirildi.

İntiharın bir halk sağlığı sorunu olduğuna işaret eden Prof. Dr. Halise Devrimci Özgüven, "İntihar eğilimi olan kişilerle intiharı konuşmak, insanlar arasında intihar riskini artıran etken olarak düşünülse de yapılan bilimsel çalışmalar, iletişim kurmanın intihar riskini azalttığını gösteriyor." dedi.

Dünya genelinde yılda yaklaşık 1 milyon kişinin intihar ettiğini kaydeden Özgüven, intihar olaylarının yaklaşık 108 milyon kişiyi ilgilendirdiğini söyledi.



Prof. Dr. Özgüven, intihar girişimlerinde sağlık çalışanlarının tutumunun önemini vurgulayarak, sağlık personeline bu vakalara yaklaşım konusunda eğitim verilmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Mehmet Eskin ise intihar konusunda doğru bilinen yanlışları anlatarak, "İntihar nedenlerinin yüzde 60'ını bilemiyoruz, yüzde 30 seviyelerinde ise neden, hastalık olarak rapor ediliyor. İntihar eğiliminde olan bireylerle iletişim kurmamız gerek çünkü intihar, önlenebilir bir ölüm nedenidir." şeklinde konuştu.