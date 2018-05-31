10 bin savaş mağduruna

KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - Kayseri'de, gece gündüz demeden ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Süleyman Akkaya (43), büyük çoğunluğu Suriye ve Irak'tan gelen savaş mağduru yaklaşık 10 bin ailenin yardımına koştu.

Savaş mağduru Suriyeli ailelerin yoğunlukla ikamet ettiği Eskişehir Bağları bölgesinde yaşayan Akkaya, geceleri çalışıp gündüzleri ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor.

Sosyal medyada "#sahalarda bugün" etiketiyle yaptığı paylaşımlarla zengin ile fakir arasında köprü olan Akkaya, çağrıya duyarsız kalmayan hayırseverleri, muhtaç ailelere yönlendiriyor. Zaman zaman da kendisine ulaştırılan yardımları evinin bodrumunda toplayan Akkaya, bunları da savaş mağduru ihtiyaç sahiplerine plan dahilinde dağıtıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Umut Evlerinde bakıcılık yapan Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 sene önce ikamet ettiği mahalleye Suriyeli savaş mağdurlarının gelmesiyle yardım fikrinin kendisinde oluştuğunu söyledi.

Zaman içerisinde her şeye muhtaç bu insanların durumlarını sosyal medyada paylaşmaya başladığını anlatan Akkaya, "Karşı komşumuzun alt katına kiracı bir Suriyeli aile gelmişti. Onların ihtiyaçlarını karşılama hususunda komşularla ne yapabiliriz gibi bir istişare sonucu bu ailenin fotoğraflarını çektim ve sosyal medyada paylaştım. İlk dönemde birkaç gün ses çıkmadı ama ilerleyen süreçte çok şükür A'dan Z'ye tüm ihtiyaçları karşılanmış oldu. Böylece başladı, devamı geldi ve Kayseri genelinde duyuldu." dedi.

İhtiyaç sahibinin sosyal incelemesini yaptıktan sonra sosyal medya üzerinden "#sahalarda bugün" etiketiyle paylaşım yaptığını aktaran Akkaya, şunları kaydetti:

"Zamanla hayır sahipleri bana ulaşmaya başladı. Yanıma gelip benimle birebir diyaloğa geçtiler ve ihtiyaç sahipleriyle bir araya gelmeye başladılar. Bu süreci belli bir titizlik içinde yapmaya çalışıyorum. Fakir ailelerin yanına gidip durumlarını inceleyerek gerçekten ihtiyacı var mı yok mu araştırmalarını yapıyorum çünkü bu işin vebali çok büyük, ondan dolayı ince eleyip sık dokuyorum. Gelen yardımların bir kısmını evimin bodrum katında depoluyorum. Hayır sahiplerinden gelen yardımları burada bir düzen içerisinde muhafaza ettikten sonra, insanların ihtiyaçları doğrultusunda yardımların dağıtımını organize ediyorum. 4 yıllık süreçte 10 bin kişilik bir aileye ulaştım. "

- "Bu insanları görünce önce empati yaptım"

Akkaya, yardımların hakkaniyetli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşması için mücadele ettiğini, ramazan ayında da bu yardımların katlanarak arttığını dile getirdi.

İlk başlarda toplumda yadırganan bu insanların zaman geçtikçe mağduriyetlerinin anlaşıldığını belirten Akkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ramazan ayının bir başladığını biliyorum bir de sonunu. Nasıl geçiyor anlamıyorum. O kadar yoğun geçiyor. Bu insanları ilk gördüğümde önce empati yaptım. Onların başına gelenler yarın bizim de başımıza gelebilir diye düşündüm. Irk ayrımı yapmadan, mağdur, yetim, mazlum insanlara yardım götürmeye çalıştım. Empati yaparak yola çıktım binlerce insanın derdiyle dertlendim. İnsanlara 'Burada kenar mahallelerde yaşayan insanlar var. İhtiyaç sahibi, buyurun gelin kendi gözlerinizle görün' dedik ve bu şekilde birçok zengini getirdik gördüler, yapacaklarını yaptılar. Hala yapmaya da devam eden insanlar var."