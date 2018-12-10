SİVAS (AA) - Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaosmanoğlu, mesajında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edildiği tarih olan 10 Aralık'ın tüm çağdaş ülkelerle birlikte, Türkiye'de de Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlandığını anımsattı.

Modern dünyanın bir üyesi olan Türkiye'de, insan haklarının korunması ve daha ileri götürülmesinin, toplumun tüm kesimlerinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Karaosmanoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bireylerin yasa önünde eşitliğine dayanan ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle korunan insan haklarına saygı, anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti'nin değiştirilemez niteliklerindendir. Biz de ilçemizde kamu kurumlarının verdiği hizmetlerin her kademesinde bu ilkeye hassasiyetle uyuyoruz. Bu vesileyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün tüm insanlığa ve milletimize barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızın bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum."