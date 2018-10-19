KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Toplum, İktidar ve Siyaset Kongresi başladı.

Fen Edebiyat Fakültesinin konferans salonunda düzenlenen ve iki gün devam edecek kongreye, başta Ukrayna ve Filistin olmak üzere farklı ülkelerden 70 bilim insanı ve konuk katılıyor.

Kongrenin açılışında konuşan AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitede farklı sempozyum ve kongrelerle bilim dünyasına ve topluma katkı sağlamaya gayret ettiklerini söyledi.

Üniversitelerin hem sosyal, hem de teknik anlamda bilgi üreten ve bunları transfer eden kurumlar olduğunu vurgulayan Karakaya, "Topluma dair ve onun uluslararası ilişkileriyle ilgili değerli bilim insanlarımız fikirleriyle yeni bir bakış açısı ortaya koyacaklardır. Bir ülke, kendi değerlerine sahip çıkıyor ve cesaretle bunu dünyaya sunabiliyorsa değişimlerin öncüsü oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, bunun öncüsü konumunda." dedi.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve AEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel de kongre sonunda yurt içinden ve dışından katılan akademisyenlere Kapadokya gezisi düzenleneceğini dile getirdi.

AEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Erman Akıllı da bu kongrenin gerçekleştirilmesi için yaklaşık 1,5 yıldır çalışma yaptıklarını ifade ederek, destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



