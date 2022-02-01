1 Şubat 2022 Star TV yayın akışı: Star TV Canlı Yayın - Canlı TV İzle

1 Şubat 2022 Star TV yayın akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN

13:00 SERAP PAKÖZ İLE GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:00 SÖZ

20:00 EFSANE SÜRÜCÜ

22:00 EFSANE SÜRÜCÜ

00:00 ANNEMİZİ SAKLARKEN

02:30 SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN

04:30 SÖZ

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Filmin Konusu Thor: Ragnarok

Yönetmenliğini Taika Waititi’nin yaptığı ‘Thor: Ragnarok’ filminin başrollerinde Chris Hemsworth ve Tom Hiddleston bulunuyor. Filmin senaryosunu ise Craig Kyle ve Christopher Yost kaleme aldı.

Yönetmen: Taika Waititi

Oyuncular: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett

Tür: Aksiyon, Bilimkurgu, 3 Boyutlu

Ülke: 2017 / ABD

Asgard'tan uzakta, evrenin öbür ucunda hapsolmuş olan Thor çıkış yolu bulamamaktadır. Üstelik güçlü çekici de yanında değildir ve Asgard bir yıkımın eşiğindedir. Ragnarok zamanı gelmiştir. Eğer gerçekleşirse bütün Asgardlıları yok edecek olan yıkımın sorumlusu ise acımasız Hela'dır. Ancak Asgard'ı kurtarabilmek için öncelikle özgür kalmalı, bunun içinde karşısına eski müttefiki Hulk'ı çıkaran ölümcül bir yarışmayı kazanmalıdır...

Yayın Günü: 25 Ocak Salı - 2022 Yayın Saati:20.00