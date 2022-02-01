1 Şubat 2022 Salı TV8 yayın akışı: TV8 Canlı Yayın - Canlı TV İzle

1 Şubat 2022 Salı günü TV8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri TV8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri TV8 yayın akışında neler var merak ediliyor. TV8 kanalında bugün neler var?

Genel 01.02.2022, 10:16 01.02.2022, 10:16
1 Şubat 2022 Salı TV8 yayın akışı: TV8 Canlı Yayın - Canlı TV İzle

1 Şubat 2022 Salı TV8 yayın akışı

07:15 8'de Sağlık / Yeni BölümProgram

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / CanlıProgram

11:15 Survivor All StarYarışma

13:30 Survivor Panorama / CanlıProgram

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni BölümYarışma

20:00 Survivor All Star / Yeni BölümYarışma

00:15 Survivor Ekstra / CanlıProgram

01:30 Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma

03:30 Müge ve Gülşen'le 2.SayfaProgram

05:30 Oynat BakalımProgram

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8. bölüm ada konseyi

Survivor All Star'd ahaftnın 3. dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanınca ünlüler takımı eleme adayı çıkarmak için konseye gitti. İşte 8. bölüm ada konseyinin tamımı...

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