1 Şubat 2022 Salı TV8 yayın akışı: TV8 Canlı Yayın - Canlı TV İzle
1 Şubat 2022 Salı günü TV8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri TV8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri TV8 yayın akışında neler var merak ediliyor. TV8 kanalında bugün neler var?
Genel 01.02.2022, 10:16 01.02.2022, 10:16
1 Şubat 2022 Salı TV8 yayın akışı
07:15 8'de Sağlık / Yeni BölümProgram
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / CanlıProgram
11:15 Survivor All StarYarışma
13:30 Survivor Panorama / CanlıProgram
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni BölümYarışma
20:00 Survivor All Star / Yeni BölümYarışma
00:15 Survivor Ekstra / CanlıProgram
01:30 Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma
03:30 Müge ve Gülşen'le 2.SayfaProgram
05:30 Oynat BakalımProgram
8. bölüm ada konseyi
Survivor All Star'd ahaftnın 3. dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanınca ünlüler takımı eleme adayı çıkarmak için konseye gitti. İşte 8. bölüm ada konseyinin tamımı...