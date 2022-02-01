1 Şubat 2022 Salı Fox TV yayın akışı: Fox TV Canlı Yayın - Canlı TV İzle
1 Şubat 2022 Salı günü Fox tv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox tv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox tv yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox tv kanalında bugün neler var?
1 Şubat 2022 Salı Fox TV yayın akışı,
08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 EKONOMİ ARASI CANLI
11.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
13.00 EN HAMARAT BENİM YENİ BÖLÜM
16.45 FULYA İLE UMUDUN OLSUN CANLI
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI
20.00 EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜM
00.15 KANUNSUZ TOPRAKLAR ALT YAZILI
03.00 KAMERA ARKASI
03.45 EN HAMARAT BENİM
06.00 KADIN ALT YAZILI
EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 16. BÖLÜM ÖZETİ
Duruşma sonrası Sergen ve Azra arasındaki ipler iyice gerilir. Bora’nın sürpriz ortaklığı Arsen Cevher Hukuk’taki tüm dengeleri sarsar. Çolpan, Sanem ve Erman bu esrarengiz adamın kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Ancak bu düşündükleri kadar kolay olmayacaktır. Hızır’ın Ece’yi kaçırması halihazırda zor olan velayet davasını iyice çıkmaza sokmuştur. Azra’nın durumu kendi lehlerine çevirmek için acil bir müdahalede bulunması gerekmektedir. Azra’nın müdahalesi beklenmedik bir sonuç doğuracaktır. Sergen, Yıldırım ve Azra’dan hesap sormaya kararlıdır. Sanem, Zafer ve Nursen davasını sonuçlandırmak için bir oyun hazırlar. Ancak bunun için yardıma ihtiyacı vardır. Hızır ve Ece’nin kaderini belirleyecek olan velayet davası ise hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır…