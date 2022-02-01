1 Şubat 2022 Salı ATV yayın akışı: ATV Canlı Yayın - Canlı TV İzle

1 Şubat 2022 Salı ATV yayın akışı

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 20 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Destan 9.Bölüm

23: 45 Yalnız Kurt 1.Bölüm

03: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05: 15 İZLE Bir Zamanlar Çukurova

Destan 9. Bölüm

Alpagu Han, Akkız’ın pençe olduğunu öğreniyor!

Akkız sayesinde tahtını geri kazanan Alpagu Han, aynı gün Akkız'ın Pençe olduğunu anlar. Bu gerçek, Alpagu'yu çılgına çevirir. Batuga'nın Kırçiçek'le evlenmeyi kabul etmesiyle sarsılan Akkız, Alpagu Han'ın amansız öfkesiyle karşılaşır ve planlarını engellediği Çolpan Han tarafından da Dağ'dan sürülür.

Batuga ise sırrını öğrenen Kırçiçek'in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıyadır. İki hanın düşmanlığıyla ve Kırçiçek'in tehdidiyle iyice sıkışan Akkız ve Batuga'nın ölüm karşısında bir çare bulmak için sadece bir günleri vardır. İkisi birbirlerine kenetlenirler ve o çareyi aramaya giderler. Geleceklerine çare aradıkları yerde, önlerine geçmişin düşmanları çıkacaktır! Hem de hiç beklemedikleri düşmanlar!

Destan 8.Bölüm Özeti

"Atalarımız imkansız dememiş, Ergenekon'a varıp demiri eritip dağı delmişler. Biz bir Balamir'i mi tahttan indirip dirliği getiremeyeceğiz!"

Akkız ve Batuga, iyileşmesi için Alpagu Han'ı Dağ'a götürür. Kün Ata yarasına şifa olurken Alpagu Han da ruhuna şifa arar. Bu şifa yolculuğu, Alpagu Han ile Akkız'ı bir yandan yakınlaştırırken, bir yandan da açığa çıkan sırlarla çok sancılı bir süreç başlar. Alpagu'nun iyileşebilmek için yurdu terk etmesini fırsat bilen Balamir, bir gece baskınıyla sarayı ve yönetimi ele geçirir. Batuga ise, daha Çift Başlı Kurt olma yolculuğunun başındayken Dağ ile Gök'ü ortak bir amaç etrafında birleştirmeyi başarır. Ancak Balamir'e karşı yaptığı pamuk ipliğine bağlı planın başarılı olabilmesi için çok büyük bir taviz vermek zorunda kalacaktır.

Dağ ve Gök, Balamir'e karşı var güçleriyle mücadele ederken, asıl büyük tehlike yavaş yavaş yaklaşmaktadır: Çin!