1 Mayıs'ta çalışan kadınlar yemekte bir araya geldi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çalışan kadınlar, sendika yönetimi tarafından iş yerlerinden izin alınarak yemekte bir araya getirildi.

Tüm-İş Konfederasyonu Kadın Komisyonu, çeşitli sektörlerde bugün çalışan 30 kadın için iş yerinden izin aldı.

İzin alınan kadınlarla yemekte bir araya gelen Komisyonu Başkanı Tuğba Altunbaş, AA muhabirine, "Zor şartlarda çalışan hanım kardeşlerimizle 1 Mayıs'da mutlu bir an geçirmenin keyfini yaşıyoruz. Biz onların her daim gülmesini ve mutlu olmasını istiyoruz. Onların ne zor şartlarda çalıştığını anlamak adına 1 Mayıs'ta onların yerine biz çalıştık. Geri dönüşüm, tarım, benzin istasyonu ve taksi şoförlüğü gibi mesleklerde çalışan kardeşlerimize bu şekilde hatırlatmak istedik." diye konuştu.

Yemeğe katılan kadınlara çiçek hediye edildi.