ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin potansiyeli öylesine büyük ki değil 82 milyon, 182 milyon da olsak hepimize yeter." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yemeği'nde, iktidara geldiklerinde demokraside ve ekonomide olduğu gibi çalışma hayatında da ciddi sorunları kucaklarında bulduklarını belirtti.

"1994 ve 2001 krizleriyle belleri bükülen, 28 Şubat ile özgürlük alanları kısıtlanan çalışanlarımızın sorunlarının çözümünü önceliklerimiz arasına aldık." ifadesini kullanan Erdoğan, o dönemde, yaşanan ağır ekonomik buhranlar sebebiyle hem kamuda hem de özel sektörde işçi alımlarının büyük ölçüde durduğunu, taşeron uygulamasının bir sömürü haline getirildiğini, çalışma barışının bozulmaya yüz tuttuğunu söyledi.

Bu dönemlerde, zorunlu tasarruf ve konut edindirme gibi başlıklar altında çalışanlardan kesilen paraların akıbetinin belli olmadığına dikkati çeken Erdoğan, "Kayıt dışı çalıştırma öylesine yaygınlaşmıştı ki sendikaların varlığı, yokluğu anlamsız hale gelmişti. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları sözü bile edilmeyen bir lüks olarak görülüyordu. Kılık kıyafet yönetmeliğiyle çalışanlar üzerinde estirilen terör, özel sektöre de sirayet etmişti. Hemen kolları sıvadık, tüm bu sorunları teker teker çözecek adımları attık." diye konuştu.

Hükümetleri döneminde asgari ücreti nominal olarak yaklaşık yüzde bin, reel olarak da yüzde 145'e yakın artırdıklarını dile getiren Erdoğan, aynı şekilde diğer çalışanların, emeklilerin aldıkları ücretlerde de reel olarak ortalama yüzde 140 artış yaşandığını bildirdi.

Erdoğan, sosyal güvenlik hizmetlerinin tamamını insan odaklı anlayışla geliştirdiklerini, devleti, çalışanlar karşısında borçlu durumda olmaktan çıkardıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zorunlu tasarruf ödemeleri için 4,5 milyon kişiye 15,5 milyar lira, konut edindirme yardımları için de 8 milyon kişiye 4,5 milyar lira olmak üzere toplam 20 milyar lira ödeme yaptıklarını anlattı.

- "Sorunu kökten çözdük"

Uzun süredir tıkanmış olan kamuda kadrolu personel alımı yolunu yeniden açtıklarını, 218 bin işçi ve 300 bin sözleşmeli memuru göreve başlattıklarını belirten Erdoğan, kamuya hizmet veren taşeron firmalarda çalışan işçilerin tüm haklardan yararlanabilmelerini temin ettiklerini, ardından da 950 bin taşeron işçiye kadro vererek sorunu kökten çözdüklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diğer yandan, kayıt dışı çalışma sorunu tamamen çözülememiş olsa da neredeyse iki kata yakın iyileşme sağlanmıştır." dedi.

Erdoğan, memurlara toplu sözleşme hakkının kendi dönemlerinde getirildiğini, çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun da tarihi bir reform mahiyetinde olduğunu söyledi. Erdoğan, sosyal güvenlik kurumlarını tek çatı altında toplayarak, özellikle sağlık alanında herkesin aynı kalitede hizmet alabilmesini temin ettiklerini hatırlattı.

Çalışma hayatı mevzuatını pek çok alanda yenilediklerini, bugüne uygun hale getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, darbe döneminin mirası olan kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek ayrımcı ve baskıcı uygulamalara son verdiklerini, çalışma hayatının her alanında çok önemli düzenlemelere, iyileştirmelere imza attıklarını bildirdi.

- "Hep birlikte Türkiye olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en büyük gücü, milletimizin birliği ve beraberliğidir. Bugüne kadar ülkemize ve milletimize yönelik tüm saldırıların üstesinden işte bu sayede gelmeyi başardık. Dünyada ve çevremizde yaşanan hadiseler, bize özgürlüğünü, hukukunu, güvenliğini üretimini, bunların işleyişini sağlayan devlet düzenini kaybeden toplumları çok acı akıbetlerin beklediğini göstermektedir. Hangi kökenden gelirsek gelelim, hangi kesime mensup olursak olalım, hangi siyasi görüşlere sahip olursak olalım Türkiye ortak paydasının sembolü olan Rabiamızı en üstte tutmamız gerekiyor. İşte bunun için biz her fırsatta, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.' diyoruz. İşte bunun için bıkmadan, usanmadan, sürekli olarak 'bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.' diyoruz. Ülkemizin potansiyeli öylesine büyük ki değil 82 milyon, 182 milyon da olsak hepimize yeter. Milletimizin gönlü öylesine geniş ki kendimizle birlikte milyonlarca kardeşimizi de kuşatabiliyor."

Türkiye'yi ülkelerden bir ülke, Türk milletini toplumlardan bir toplum sananların yanıldığını dile getiren Erdoğan, "Biz, Rabbimizin ihsanı olan, cesaretiyle, kabiliyetiyle, dirayetiyle, gayretiyle, şefkatiyle geçmişi ve geleceğiyle bambaşka bir ülkeyiz, bambaşka bir milletiz. Biz farklıyız." diye konuştu.

- "Ne yaparlarsa yapsınlar, hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz"

"Şayet kim olduğumuzu, ne olduğumuzu, nereden geldiğimizi, nereden nereye gittiğimizi unutmazsak kimse bize diz çöktüremez, kimse bizi teslim alamaz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tek yumruk olduğumuzda 'yel kaydan ne götürür' misali bize yapılan saldırıları birer birer bertaraf ederiz. Türk milleti olarak birbirimize kenetlenirsek, kucaklaşırsak Allah'ın izniyle her türlü zorluğun üstesinden geliriz. Unutmayın, hiçbir siyasi, ideolojik, ekonomik, sosyal çıkar Türkiye'den büyük ve güçlü Türkiye davasından daha önemli değildir. Her birimiz kendi kulvarımızda hangi mücadeleyi verirsek verelim mesele vatanımızın bekası, milletimizin istiklal ve istikbali olduğunda aynı safta, aynı ortak paydada buluşabilmeliyiz. Gerektiğinde hep birlikte kol kola girip 82 milyon olarak hedeflerimize yürüme iradesini ortaya koyabilmeliyiz. İşte bugün, bu akşam, burada biz sadece çalışanlar noktasında bu kesimin bir sembolünü aramıza aldık ve sizlerle beraber bu muhabbet sofrasında bir araya geldik. Türkiye'nin 2023 hedefleri işte böyle bir ehemmiyete sahiptir. Dikkat edersiniz ne zaman ülke ve millet olarak bu hedeflerimizi ilan ettik, ulaşma kararlığını ortaya koyduysak o günden beri başımız beladan kurtulmuyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmeden, her bir vatandaşımızın refah seviyesini buna uygun şekilde artırmadan bize durmak, dinlenmek, bir anı bile boşa geçirmek haramdır."

İşçilerin bugüne kadar hep yanlarında yer aldığını söyleyen Erdoğan, verilen mücadelenin zorluğunun arttığını, gelecek dönemde daha büyük ve güçlü destek beklediklerini belirtti.

Erdoğan, sözlerini, Türkiye ve dünyadaki işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak tamamladı.

- Notlar

Yemeğe, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra Rize'de yemek yediği sırada aniden fenalaşan köpeği suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndüren Ömer Yılmaz, Düzce Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan ve temizlik yaparken bulduğu içi para ve altın dolu çantayı polise teslim eden Engin Verep, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Geri Dönüşüm Ayrıştırma Tesislerinde çalışan ve bulduğu cüzdandan çıkan 2 bin dolar, 25 dirahmi ve 10 kredi kartını sahibine teslim eden Ayşe Demircan, TEM Otoyolu bağlantı yolunda yanan araca müdahale eden Esenler Belediyesi temizlik işçisi Ramazan Yiğit, Şanlıurfa'ya 30 kilometre uzaklıktaki Şenocak Mahallesi'nde zihinsel ve bedensel engelli kızı Ayşe için özel tasarım bisiklet yapan otel çalışanı Fevzi Beyunca, Amasya Suluova'da pazarcılık yaparak 4 çocuğunu okutan Münevver Çalışkan, Şanlıurfa'da emekli olduktan sonra Büyükşehir Belediyesi için gönüllü ressamlık yapan Necdet Köylü, küçük bir kızı otobüsün altında kalmaktan kurtaran Çanakkale Belediyesi Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi görevlisi Oğuzhan Akgün'ün de aralarında bulunduğu çeşitli meslek gruplarından 170 kadar işçi katıldı.



