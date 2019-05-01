NEVŞEHİR (AA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Nevşehir'in Avanos ve Hacıbektaş ilçelerinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Avanos'ta belediye tarafından, ilçedeki mesire alanında düzenlenen piknikte buluşan işçiler, burada davul zurna eşliğinde halay çekti.

Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, yaptığı konuşmada, ilçenin güzelleşmesi için alın teri döken işçilerin günlerini kutladı.

İbaş, "Haksızlıkların, eşitsizliğin, adaletsizliğin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Avanos'un gelişip güzelleşmesi için emek verip alın teri döken emekçilerimizin, dinlenerek moral bulması ve kaynaşması için bu programı organize ettik." diye konuştu.

Hacıbektaş ilçesinde ise bazı sivil toplum kuruluşları tarafından yürüyüş düzenlendi.

Çeşitli sloganların atıldığı etkinlikte, işçiler davul eşliğinde halay çekti.

Program, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin konuşmalarının ardından sona erdi.



