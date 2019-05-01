BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik ve Yalova'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla kutlama etkinlikleri yapıldı.

Bursa'da bazı sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinlikler, Atatürk Stadyumu Meydanı'nda toplanan grupların yürüyüşe geçmesiyle başladı.

Darmstad Caddesi'nde devam eden yürüyüş, Kent Meydanı'nda sona erdi.

Kontrol noktalarından miting alanına alınan katılımcılar, halay çekip şarkılar söyledi.

Ayrıca, Şanlıurfa'daki 1 Mayıs etkinliklerine giderken trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişi için saygı duruşunda bulunuldu.

- Eskişehir

Eskişehir'de bazı sendikalar ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Atatürk Bulvarı'nda toplanarak sloganlar eşliğinde Odunpazarı Meydanı'na yürüdü.



Yaklaşık bin 500 polisin görev aldığı etkinliğe, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da katıldı.

Büyükerşen ve Kurt, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Gruplar, meydandaki etkinliğin ardından dağıldı.

- Balıkesir

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Çarşamba Pazarı'nda toplanan yaklaşık 3 bin kişi, Kuvayi Milliye Meydanı'na kadar yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, tertip komitesi adına Abdurrahman Bulut'un konuşmasıyla sürdü.

Etkinlik, katılımcıların müzik eşliğinde halay çekmesiyle tamamlandı.

- Çanakkale

Çanakkale'deki etkinlikler eski Salı Pazarı mevkisinde toplanan kortejin yürüyüşüyle başladı.



Grup, sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Kontrol noktalarından alana giren gruplar, türküler söyleyip halay çekti.



Daha sonra organizasyonu düzenleyen sendikalar ve sivil toplum kuruluşları adına konuşmalar yapıldı.

Kutlamaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, bazı siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların üyeleri katıldı.



Etkinliğin ardından, terör örgütü lehine slogan attığı iddia edilen iki kişi ile polisin sorgulamasında, kimliğini ibraz edemeyen bir kişi gözaltına alındı.



- Bilecik

Kent merkezinde belediyeye ait çay bahçesi önünde toplanan farklı sendika ve derneklere mensup gruplar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan DİSK'e bağlı Cam Keramik-İş Sendikasının Bilecik İl Temsilcisi Sezgin Erarslan, "Bizler her yıl olduğu gibi bu yıl da meydanlardayız. Bir yandan Emek ve Dayanışma Günü'müzü kutluyor, bir yandan da işçilerin birliğinden gelen gücümüzü gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Taleplerinin yazılı olduğu dövizler de taşıyan gruplar, daha sonra dağıldı.

- Yalova

Yalova'da "Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yapıldı.

Tertip komitesi adına hazırlanan metni okuyan Hüseyin Ercan, 1 Mayıs'ın, "Düşünmek ve yaşamak istiyoruz." diyen işçilerin elleriyle yazılan tarihin adı olduğunu belirtti.

Etkinliğe katılanlar, şarkılar eşliğinde halay çekti.