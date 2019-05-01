KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi işçiler ve yöneticiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan DİSK Kayseri Bölge Temsilcisi Cumali Sağlam, işçilerin 1 Mayıs'ı kutlamasıyla eşitlik, adalet, demokrasi ve barış adımlarının büyütülerek ilerlediğini söyledi.

İşçinin hakkı için mücadele etmeye her zaman devam edeceklerini, taşeronluğa karşı güvenceli kamu istihdamı konusundaki çalışmaları ile işçilerin meşru olan haklarını elde ettiklerini vurgulayan Sağlam, şunları söyledi:

"İşçi sendikaları olarak mücadele ve dayanışmamıza devam edeceğiz. El ele birlikte işçilerin üzerindeki ayrımcılığı, baskıyı, sömürüyü, iş başında gerçekleşen ölümleri, çarpık vergi düzenini ortadan kaldıracağız. Adalete ve refaha ulaşacağız. Bizler işçiler olarak sömürüsüz, insan onuruna yaraşır bir yaşam istiyoruz. Belediye işçilerine kadro istiyoruz. Sendikal hak ve özgürlüklerimizi emeğimizin karşılığını istiyoruz. Adil bir ücret, iş güvencesi bekliyoruz. Haksız işten çıkarılan işçilerin işlerine geri dönmesini istiyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin son bulmasını bekliyoruz. İşçiler için eşitlik, özgürlük istiyoruz."

