1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Gazeteciler Televizyoncular ve Radyocular Cemiyeti'nin (KIRGARAT-C) organizasyonuyla basın çalışanları bir araya geldi.

Ağalar Konağında düzenlenen programda konuşan KIRGARAT-C Yönetim Kurulu Başkanı Sait Yanık, basın emekçilerin zor durumda olduğunu belirterek, kentin dinamiklerinin gerekli desteği sağlaması gerektiğini söyledi.

Kentin zengin bir kültüre sahip olduğuna işaret eden Yanık, bu kültürü tanıtmak ve kentte yaşanan gelişmeleri kamuoyuna duyurmak için basın mensuplarının büyük gayret gösterdiğini vurguladı.

Kırşehir’deki Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye genelinde 54 cemiyet başkanının katıldığı büyük bir organizasyona imza attıklarını hatırlatan Yanık, şunları kaydetti:

"Kırşehir ile yapmayı planladığımız projelerimizi gazeteci, muhabir ve medya sahipleri ile birlikte değerlendirip, uygulamaya koyacağız. Medyadaki sorunların takipçisi ve sektörde çalışan meslektaşlarımız da istihdam ve işletme sorunlarını da aktarmaya, çözüm üretmeye devam edeceğiz. Basın emekçisi herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyor, mesleklerinde başarılar diliyorum."