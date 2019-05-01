KARAMAN (AA) - Karaman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.



Tren Garı'nda toplanan KESK, Eğitim-Sen ve CHP İl Başkanlığı üyeleri, slogan atarak Aktekke Kent Meydanı'na kadar yürüdü.



Karaman Eğitim-Sen Temsilciliği adına konuşan Emir Koçak, ülkede adalet, özgürlük ve barış istediklerini söyledi.



Ülkenin stratejik işletmelerinin, fabrikalarının, arazilerinin, yabancı şirketlere satılmasını istemediklerini ifade eden Koçak, şunları kaydetti:



"İstihdamı bin parçaya bölüp, güvencesiz, sözleşmeli, taşeron, ücretli istihdamı, kuralsız, esnek çalışma sistemlerini istemiyoruz. Kariyeri ve liyakati kaldırdılar. Kamuda torpil, kayırma ve siyasal kadrolaşmayı sonuna kadar açarak, insanların onurunu, gururunu kırdılar. Kamu çalışanlarının maaşlarını yoksulluk sınırından uzaklaştırıp açlık sınırıyla yarıştırdılar."



Yapılan konuşmaların ardından kutlamalar müzik eşliğinde devam etti.

