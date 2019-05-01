ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesi Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirbaş, mesajında, "Alın teri, gayreti, çalışkanlığı ile ülke ekonomimize katkı veren kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadesine yer verdi.

Emek ve Dayanışma Günü'nün, devletinin ve milletinin varlığını idame ettirmek için var güçleriyle çalışan milyonlarca insan için gurur günü olduğunu vurgulayan Demirbaş, şunları kaydetti:

"Ülke ekonomisinin temel taşı olan üretimin en önemli bileşeni çalışanlardır. Çalışanların hak ettikleri yaşam standardına kavuşmaları sosyal adaleti sağlayacağı gibi toplumsal anlamda da birçok sorunun ortadan kalkmasına katkı verir. Bu kapsamda hükümetimiz de istihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek için pek çok tedbiri ve programı hayata geçirmiştir. Ayrıca ülkemizdeki çalışma şartları, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularının gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarılması konusunda da büyük bir yol kat edilmiştir. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki şartların daha da çok iyileştirilmesi, adil şartlarda bir çalışma ortamı oluşturulması hepimizin temennisidir. Emeğin en yüce değer olduğunu bilinciyle ülkemizin kalkınması noktasında üretimin temel taşı olan bütün emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."