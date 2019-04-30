KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Ekicioğlu, mesajında, belediyede, kamu kurum kuruluşları ile üretime katkı sağlayan özel sektörde çalışan tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal anlamda gelişmesinde alın teri ve emeği bulunan işçilerin mücadelesinde simge olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün, çalışanlar için büyük önemin taşıdığını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Ülke ekonomisinin temel taşı olan üretimin en önemli bileşeni çalışanlardır. Çalışanların hak ettikleri yaşam standardına kavuşmaları sosyal adaleti sağlayacağı gibi toplumsal anlamda da birçok sorunun ortadan kalkmasına katkı verir. Gelişmiş ülkelerdeki çalışma şartları, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konuları ile ülkemizdeki şartları karşılaştırdığımızda ne yazık ki bu konuda istenilen düzeyde olmadığımızı görüyoruz. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki şartların iyileştirilmesi hepimizin temennisidir. Emeğin en yüce değer olduğu bilinciyle ülkemizin kalkınması noktasında üretimin temel taşı olan bütün emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum."