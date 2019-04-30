1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

KARAMAN - Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kalaycı, mesajında; helal kazancını elde etmenin arayışında olan ve emeğinden başka herhangi bir gücü olmayan çalışanların, millet ve devlet hayatında yeri doldurulamaz önem ve kıymeti bulunduğunu belirtti.

Elinin ve kalbinin emeğinden başka bir gücü olmayan, rızkını alın terinden çıkaran milyonlarca çalışanın yalnızca bir günle hatırlanması ve gündeme gelmesinin doğru olmadığını ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Dileğim, emekleriyle geçinen ve karşılarına dikilen birçok zorluğa göğüs germeye çalışan işçi kardeşlerimizin daha mutlu, huzurlu ve sorunsuz bir hayata kavuşmalarıdır. Kendi kurumumuz çatısı altında çalışan kardeşlerimiz başta olmak üzere, en büyük arzumuz tüm işçi kardeşlerimizin refah düzeyinin yükselmesi, yaşam kalitesinin artmasıdır. Çünkü biz çalışanlarımızın hakkını kendi hakkımız olarak gören ve onların alın terlerini her türlü değerin üzerinde tutan bir anlayışa sahibiz. ‘İşçinin hakkını alın teri kurumadan veriniz’ diye emreden bir inanca mensubuz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm işçi kardeşlerimizin bayramlarını kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içinde bir ömür geçirmelerini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."