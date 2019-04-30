KIRŞEHİR (AA) - CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İlhan, mesajında, 1 Mayıs'ın, haksızlıklarla mücadelenin, birlik, dayanışmanın vurgusunun yapılarak, emeğin ve çalışmanın tekrar hatırlatılan gün olduğunu belirtti.

Ülke ekonomisinin yukarıya taşınması için üretimdeki artışın da yüksek olması gerektiğini, üretimin en önemli birimi olan işçi ve iş verenin haklarının korunmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayan İlhan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve tüm dünyada maden ocaklarında, inşaatlarda, fabrikalarda, ağır sanayilerde ve daha bir çok alanda zor, riskli koşullar altında emeğini ortaya koyarak çalışan tüm işçilerin, emekçilerin, iş kazalarında yaşamlarını yitirmediği, iş ve işçi güvenliğinin sağlandığı, haksızlığa uğrayıp hakkını arayanların hedef gösterilip cezalandırılmadığı aksine çalışarak verdikleri emeğin en yüce değer sayıldığı nice 1 Mayıs'lar olmasını her daim temenni etmek, hep birlikte inşa edilecek olan ve ileriye götürülmek istenen bir ülkenin geleceği için büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye'nin, sosyal refah anlayışı içinde ilerlemesinde eşitlik, adalet, özgürlük, demokrasi ve insan haklarının esas alındığı yükselen bir gelecek, bir dünya olması umudu ve inancıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum."