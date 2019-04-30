NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Hizmet-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Gökhan Demircioğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, mesajında her zaman emek ve emekçinin yanında, hakkın sahibine verilmesi yönünde hareket ederek hizmet üretmenin gayreti içinde olduklarını belirtti.

İşçi ve emekçilerin ülkenin gelişmesi, hedeflere ulaşmada önemli role sahip olduğunu ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Emekçi kardeşlerimizin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, haklarına sahip çıkılması noktasında özveri ile çalışıyor, üzerimize düşen sorumluluğu her zaman yerine getiriyoruz. İşçi kardeşlerimizin üretimden gelen güçlerini kullanarak haklarını ararken, tüm toplumun desteğini almaya, birlik ve beraberlik içinde sürdürülecek çalışmalara öncülük etmeye de özen göstereceklerine inanıyorum. 1 Mayıs'ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."

Hizmet-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Gökhan Demircioğlu ise iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını, sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasını talep ettiklerini aktararak, tüm işçilerin gününü kutladı.