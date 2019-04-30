KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Fahri Meral, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Meral mesajında, millet olarak çalışmanın, üretmenin, hayatta üreterek kazanmanın kutsallığına, alın teri ve emekle kazanılan gelirin bereketine inandıklarını belirtti.



"Çalışarak elde ettiğimiz kazanç kıymetlidir" diyen Meral, şunları kaydetti:



"Bu kazancın kıymeti, iç huzurumuzu tesis eden en önemli vicdani kanaatler arasında yer almaktadır. Bu anlamda çalışanın, emek ve güç sarf edenin hakkının 'alın teri kurumadan' ödenmesi, inancımızda çok büyük hassasiyetle emredilen hükümlerin başında gelmektedir. Üretimden gelen gücümüzün kalkınma ve refaha dönüştürülmesi, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma hayatının devamı için çalışanlarımızın ekonomik ve sosyal beklentilerinin karşılanmasında imkanların sonuna kadar değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum."

