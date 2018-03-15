KAYSERİ (AA) - Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından "1. Kayseri Elektrik-Elektronik Günü" düzenlendi.
AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği kulüpleri tarafından öğrencilerin bilgi ve donanımlarını geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlik AGÜ Sümer Kampüsü'nde yapıldı.
Programda konuşan AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu'nun, değişen dünyada mühendislerde aranan özellikler ve beklentiler konusunda bilgi verdiği kaydedildi.
Etkinliğe Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Necmi Taşpınar, AGÜ Elektrik-Elektronik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serhan Yamaçlı'nın öğrencilerle söyleşisinin ardından sona erdiği bildirildi.