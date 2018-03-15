1. Kayseri Elektrik-Elektronik Günü

KAYSERİ (AA) - Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından "1. Kayseri Elektrik-Elektronik Günü" düzenlendi. AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitelerin...