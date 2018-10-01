ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediyesi, "1 Ekim Dünya Çocuk Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

İlçedeki lunaparktaki etkinliğe, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 50 çocuk katıldı.

Belediyenin otobüsleriyle okullarından alınarak lunaparka getirilen çocuklar, lunaparktaki oyuncaklarda doyasıyla eğlendi. Belediye Başkanı Lokman Ertürk, çocuklara pamuk şekeri ikram ederek, onlarla birlikte oynadı.

Ertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Çocuk Günü olduğu için çocuklarla beraber çocukluğuna döndüğünü belirterek, "Daha yaşanabilir bir dünya, barış ve sevgi dolu, savaşların, kan ve gözyaşının olmadığı bir dünyayı çocuklarımızla beraber inşallah gelecek nesillere hep beraber aktarmış olacağız." dedi.

Çocukların gününü kutlayan Ertürk, "Bugün Dünya Çocuk Günü ama zulüm altında, belki bombalar altında inim inim inleyen çocuklarımız da var. Başta Ortadoğu olmak üzere yine Suriye’de de aynı şekilde. Kahramankazan'da Suriye'den gelen kardeşlerimizle beraber o savaşın kötü anılarını kaybetme noktasında lunaparkta doyasıya eğlenmeye devam ediyoruz." diye konuştu.



