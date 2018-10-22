KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde düzenlenen halı saha futbol turnuvasında şampiyonluk kupası sahibini buldu.

Beyşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve kamu kurumları ile esnafların katıldığı 1. Beyşehir Belediyesi Göl Halı Saha Turnuvası sona erdi.

Bir halı saha tesislerinde gerçekleştirilen turnuvanın finalinde karşı karşıya gelen Love Shoes Futbol Takımı, Sert Bilgisayar’ı uzatmalarda 4-3’lük skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvada üçüncülük derecesini Mehmet Koç Sigorta’yı 3-2’lik sonuçla yenen Gölkaşı Mahallesi elde etti.

Turnuvanın son bulmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Arif Turfand, SÜ Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zengin, SÜ Ali Akkanat Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Oktay Nar, Beyşehir Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Bayındır’ın da katıldığı ödül töreninde kupalar sahiplerine verildi.

Turnuvada en centilmen takım olan Gül Lokantası, en centilmen sporcu seçilen Yaşar Bahadır ile 13 golle gol kralı olan Alper Karademir’e de ödülü verildi.

Başkan Özaltun, futbolseverlerden gelen talep üzerine bu yıl ilkini düzenledikleri halı saha turnuvasının centilmenlik ve dostluk havası içerisinde geçen müsabakalara sahne olduğunu görmenin kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür etti, şampiyon olan ve derece elde eden takımları da kutladı.