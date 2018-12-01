KAYSERİ (AA) - 1 Aralık "Dünya AIDS Günü" dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü etkinlik düzenledi.

Hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak için Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Bulaşıcı Hastalıklar, Tüberküloz ve Aşı Programları Birimi ile Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde kentteki bir alışveriş merkezinde stant açtı.

Stantta AIDS'in nedeni, teşhisi ve tedavisi konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Talas İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli de Talas Sağlıklı Yaşam Merkezinde açtıkları stantta vatandaşlarla bir araya gelerek AIDS'in ülkede hızla yayıldığına ve önlem alınmadığı takdirde problemlere yol açabileceğini anlattı.

Etkinlikler kapsamında ayıca Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, bir televizyon programına katılarak AIDS'ten korunma yolları ve tedavi süreci hakkında bilgilendirmelerde bulundu.