ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince, sokak hayvanlarının sorunlarına çözüm üretilmesi amacıyla "1. Ankara Sokak Hayvanları Çalıştayı" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığının ev sahipliğinde hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, sahipsiz hayvanların sorunları, bakım koşulları ve beslenme sorunları ele alındı.

Çalıştayda, Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanlarına yönelik aşılama, kısırlaştırma, tedavi süreci, bakım çalışmaları ve beslenme hizmetleri konularında katılımcılara ayrıntılı bilgi verildi.

- "Sokak hayvanlarının haklarının savunucusu olacağız"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çalıştayda yaptığı konuşmada aile bireylerinin sağlığı ve hayat standartları hangi önemdeyse, sokak canlılarının hangi şartlar altında hayatlarını sürdürdüklerinin de aynı öneme sahip olduğunu söyledi.

Ankara'da yaşayan sokak hayvanlarının temel sorunlarını tespit edip, bu sorunların çözümü için verilecek tavsiyeleri dinlemeyi ve çözüm yollarını hayata geçirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Yavaş, şunları kaydetti:

"Daha göreve geldiğimiz ilk hafta Batıkent'te yaşanan katliamın ardından, Türkiye'de ilk kez bir Belediye davaya müdahil olma talebinde bulundu. Ardından bunun kabulü ile yine Türkiye'de ilk kez bir belediye müşteki sıfatıyla davaya çağrıldı. Bunun önemi şudur, bu konuda eğer ki az ceza alan birisi olursa artık Ankara Büyükşehir Belediyesinin itiraz hakkı bulunacak ve sokak canlılarının hakkı hukuken sonuna kadar savunulacaktır. Bu durum bizim bu konuya ne kadar önem verdiğimizi de göstermektedir."

Yavaş, duyarlı olan tarafların ve hayvan severlerin talepleri doğrultusunda ortak çözüm yolu bulup en iyisini yapmak ve bu sorunu kökten çözmek istediklerini sözlerine ekledi.



