Show TV yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show TV yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Show TV kanalında bugün neler var?

1 Eylül Show TV Yayın Akışı

06 :00 Yeni Gelin Tekrar

08 :00 Bu Sabah Canlı

10 :00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk Tekrar

12 :15 Aslı Hünel İle Gelin Evi Yeni Bölüm

15 :00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Canlı

18 :45 Show Ana Haber Canlı

20 :00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Yeni Bölüm

00 :15 Ip Man 4: Final

02 :30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Tekrar

Gelsin Hayat Bildiği Gibi zirveyi elden bırakmıyor! Show TV’nin BKM imzalı perşembe akşamlarına damga vuran dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin dün akşam yayınlanan altıncı bölümü seyirciden tam not aldı. TOTAL’de adını bu hafta da birinciliğe yazdıran dizi, ABC1 20+ ve AB kategorilerinde ise en çok izlenen dizi oldu. Heyecanın bir an olsun düşmediği bölüm sosyal medyanın gündemine oturdu.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ altıncı bölümüyle TOTAL’de 4.63 izlenme oranı (rating) 15.56 izlenme payı (share) elde ederek birinci oldu. ABC1 20+'da 4.83 izlenme oranı (rating) 15.72 izlenme payı (share), AB'de ise 4.31 izlenme oranı (rating) 15.17 izlenme payı (share) elde ederek bu kategorilerde en çok izlenen dizi oldu. Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait, yönetmenliğini Altan Dönmez’in yaptığı dizi sosyal medyada da çok konuşuldu. #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi Twitter Türkiye’de 8 saat 45 dakika TT listesinde yer aldı.

SONGÜL GEÇMİŞİN İZİNDE

Melek’in tren raylarında Celal’i soktuğu sınav annesiyle arasının daha da bozulmasına neden oldu. Aygün öfkesiyle Melek’e tokat atarken kızına ağır sözler söyledi. Partideki olaydan dolayı işinden kovulan Gizem, Mert’le yaşadıklarını gözden geçirince ona haksızlık ettiğine karar verdi. Derya’yla konuşmak ve Mert’i okuldan alma fikrinden vazgeçirmek için Derya’nın kapısına giden genç kız, Derya’nın sert tepkisiyle karşılaştı. Sadi, Mert’i kapıda görünce çok şaşırdı. Ablasıyla tartıştığını söyleyen Mert’i evlerinde misafir eden Sadi ve Songül de evlilik oyununu sürdürmek zorunda kaldı. Resmi makamlarla görüşen Yavuz, Derya’ya Mert’i okuldan alamayacağını, eğer alırsa Mert’in ıslahevine döneceğini söyleyince konu Derya için sonsuza dek kapandı. Meleklerin evindeyse sular bir türlü durulmadı. Celal oyunlarına kaldığı yerden devam edince Aygün evin anahtarlarını Melek’ten almaya karar verdi. Artık Aygün yokken Melek eve giremeyecekti. Diğer yanda Songül babasının kaza yaptığı köye gidip araştırmasına başladı. Songül edindiği bilgilerle hayli sarsılırken Ankara’daki arkadaşını arayıp babasının ölmeden önce üzerinde çalıştığı son vakanın dosyasını istedi.

SADİ, DÜŞMANIYLA KARŞI KARŞIYA

Araz’ın Gizem’i yemeğe çıkardığı arabanın çalıntı olması ve mobese kayıtlarına takılmasıyla Gizem gözaltına alındı. Gizem’in başına gelenlerden dolayı kendini suçlu hisseden Araz, itiraf etmek için karakola gitti. Fakat Mert, Araz’dan önce karakola gidip Gizem’i kurtarmak için işlemediği bir suçu üstlenmişti. Songül olaya müdahil olunca Payaslı da durumdan haberdar oldu. Payaslı, öğrencisini kurtarmak için harekete geçti. Songül, Derya’yı yemeğe çağırmak ve Sadi’yle tanıştırmak istedi. Payaslı Songül’ün durumdan şüphelenmemesi için ilk başta kabul etse de okulda toplantısı olduğunu söyleyerek son anda gelmekten vazgeçti. Derya da Payaslı’nın kapısına geldi ve vazgeçip kimseye görünmeden geri döndü. Babasının son ilgilendiği dosyada Hasçevikler ismini görünce araştırma yapmaya başlayan Songül bulduğu haber küpürüyle neye uğradığını şaşırdı. “Hasçevikler çetesinin yedi üyesi gözaltına alındı” başlıklı haberde Songül’ün karşısına Sadi çıktı. İstanbul’da iz süren Tatar Mahmut sonunda Emin’in yerini tespit etti. Eski adını uzun zaman sonra ilk kez düşmanının ağzından duyan Sadi, Tatar Mahmut'un silahıyla burun buruna geldi.