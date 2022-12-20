Fox TV yayın akışı 20 Aralık 2022 FOX Yayın Akışı'nı takip et. FOX Ana Haber saat kaçta başlıyor? Öğrenmek için hemen tıkla!

Fox TV yayın akışı 20 Aralık 2022

07.15 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT CANLI İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.15 EKONOMİ ARASI CANLI Ekonomi Arası

10.20 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI Çağla ile Yeni Bir Gün

12.45 EN HAMARAT BENİM YENİ BÖLÜM En Hamarat Benim

16.30 HAYATIMIN ŞANSI ALT YAZILI Hayatımın Şansı

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 BİR PERİ MASALI YENİ BÖLÜM Bir Peri Masalı

23.45 HAYATIMIN ŞANSI ALT YAZILI Hayatımın Şansı

02.30 EN HAMARAT BENİM En Hamarat Benim

05.00 SON YAZ ALT YAZILI Son Yaz

06.00 KEFARET ALT YAZILI