Fox TV yayın akışı 20 Aralık 2022 FOX Yayın Akışı'nı takip et. FOX Ana Haber saat kaçta başlıyor? Öğrenmek için hemen tıkla!
Fox TV yayın akışı 20 Aralık 2022
07.15 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT CANLI İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.15 EKONOMİ ARASI CANLI Ekonomi Arası
10.20 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI Çağla ile Yeni Bir Gün
12.45 EN HAMARAT BENİM YENİ BÖLÜM En Hamarat Benim
16.30 HAYATIMIN ŞANSI ALT YAZILI Hayatımın Şansı
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 BİR PERİ MASALI YENİ BÖLÜM Bir Peri Masalı
23.45 HAYATIMIN ŞANSI ALT YAZILI Hayatımın Şansı
02.30 EN HAMARAT BENİM En Hamarat Benim
05.00 SON YAZ ALT YAZILI Son Yaz
06.00 KEFARET ALT YAZILI