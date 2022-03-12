Evinizi yenilemek istediğinizi biliyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Yalnız değilsiniz. Birçok ev sahibi, ne ile karşılaşacağına dair hiçbir bilgisi olmadan ev tadilat sürecine girişir. Daha sonra tadilatta yaşanan talihsizliklerden dolayı bir plana sahip olmadıklarından dolayı pişman olurlar. Yeterli hazırlık olmadan ev yenileme süreci hayal kırıklıklarıyla dolu olabilir. Süreci karmaşık hale getiren ve öngörülemeyen masraflar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, tadilat işine görmeden önce dikkat edilmesi gerekenler var.

Zamanlamada Gerçekçi Olun

Yenilemeniz ve tadilatınız muhtemelen beklenenden daha uzun sürecek, bu nedenle hazırlıklı olun ve hayal kırıklığını önlemek için başka bir yerde konaklayabileceğinizi göz önünde bulundurun.

Örneğin, bir banyodaki küveti ve modası geçmiş aynayı değiştirmenin hızlı olacağını düşünebilirsiniz. Eski armatürlerin çıkarılması birkaç saat sürer fakat sevdiğiniz yeni ürünleri bulmak birkaç hafta sürebilir. Teslim edilmeleri bir o kadar sürecektir. Yeni banyonuzu bir hafta içinde kullanma beklentisi altı haftalık bir bekleme süresine dönüşebilir. Yenileme süreci ve zaman çizelgesi konusunda gerçekçi olun ve mevcut malzemeleri kaldırmadan önce yenileri seçin.

Her Şeye Hazırlıklı Olun

Bütün evlerin duvarlarında, zeminlerin altında ve başka yerlerinde çeşitli sırlar bulunur. Bir yenileme süreci bunları gün ışığına çıkarabilir. Parke zeminleriniz ölçülürken, ustanızın zeminlerinizin kaydırılmış bir merkez kiriş nedeniyle düzensiz olduğunu söylemesi gibi. Bu durumda zemin kirişini tamir ettirmeniz gerekiyor.

Bu tarz ekstra durumlarla karşılaşma olasılığını düşünerek tadilat zamanlamanızı esnetmeli ve bütçenize ekstra para eklemeyi planlayabilirsiniz.

Birden Fazla Dekorasyon Firması ile Görüşün

Birden fazla usta veya ekiple görüşme yapmak ve teklifleri karşılaştırmak en uygunu ve en kaliteli olanı bulmanızı sağlar. Her ustanın farklı fiyatlarda ve farklı yöntemlerle iş yapacağını göreceksiniz. Birden fazla dekorasyon firmasıyla görüşmeden, çok fazla ödeme yapma ve istediğinizi alamama riskini taşırsınız. Son bir karar vermeden önce mutlaka karşılaştırma yapın.

Önce Mutfağınızı Yenileyin

Ev sahipleri genellikle bir evi hangi sırayla yenilemeleri gerektiğini bilmek isterler. Mutfakla başlamak en iyisidir çünkü bu tadilatlar evinize büyük değer katar. Önce mutfak tadilatını yapmak gerekir çünkü bu iş en fazla toz ve moloz ortaya çıkarır. Büyük bir mutfak tadilatının tamamlanması genellikle uzun sürdüğünden, evinizdeki başka bir odaya geçici bir mutfak kurmak isteyebilirsiniz.

Tasarım Fikirleri Konusunda Yaratıcı Olun

Bir iç mimarla görüşmeden önce tasarım tercihlerinize karar vermeyin. Ev dekorasyon dergilerine, dekorasyon web sitelerine ve tasarım videolarına göz atarak ilham alabilirsiniz. Guzeloldu.com dekorasyon sitesi bu konuda oldukça yenilikçi ve güzel fikirler sunuyor.

Hiç beklemediğiniz ve size önerilen tarz hoşunuza gidebilir. Ayrıca iç mimara ödeyeceğiniz parayı bütçenize uygun tutun. Pahalı malzemeleri satın almalarına ve bunun için daha sonra sizden ücret almalarına izin vermeyin. Belirli bir zaman diliminde kalmaya çalışırsanız, maliyetleriniz de düşük kalacaktır.