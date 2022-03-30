ATV'nin gündüz kuşağı programlarından Esra Erol'da 30 Mart 2022 de de tüm hızıyla heyecanlı bir şekilde devam ediyor.

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gözden kaçırmayın 13 Mart 2022 Pazar ATV yayın akışı: ATV Canlı Yayın

Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de ATV'de izleyicisiyle buluşuyor.

ESRA EROL'DA CANLI İZLE

Geçtiğimiz gün yayınlanan programda; 24 yıl önce parka terk edilen, herkesin merak ettiği Burcu Esra Erol’da! Kayınvalidemle birlikte sihirlerle yuvamı yıktı, karımı benden ayırdı dediği sözde hoca Kürşat ile ilgili Vedat’ın söyleyecekleri daha bitmedi! 4 yıl boyunca kocası eve hapsetti, şiddet gördü! Annesiyle bile görüşemedi, camdan bile bakamadı! Özlem kocası Şerif’le canlı yayında karşı karşıya geldi. “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tekrar yayın izle...

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol, 12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'te doğdu. 5 kız çocuğun ortancasıdır. Aslen Sinop Ayancıklı bir ailenin çocuğudur. Adı Seyfi ve polis olan babasının tayin olduğu Kütahya'da İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladı. Kız lisesi Çini Seramik mezunudur. Açık Öğretim Fakültesi'nden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi'nin diksiyon-spikerlik kurslarına katıldı. Sonra Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı. Beden Eğitimi öğretmeni olmayı planlarken televizyoncu oldu. Lise yıllarından beri yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sundu. İki yıl üst üste Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek'i alarak en iyi sunucu ödülünü kazandı. 2010 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi Umut Evi ile 6000 kadına ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi, projenin gelirini ise içeriğini program adayı kadınların olduğu Sessiz Kadınlar ve Kara Duvak kitabı ile elde etti. Programında engelli vatandaşlara desteğinden dolayı mavi kapak kampanyasıyla 1000'in üstünde akülü sandalye dağıttı. 2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile evlenen Esra Erol iki çocuk annesidir.