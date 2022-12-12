ATV'nin gündüz kuşağı programlarından Esra Erol'da 12 Aralık 2022 de de tüm hızıyla heyecanlı bir şekilde devam ediyor.

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de ATV'de izleyicisiyle buluşuyor.

ESRA EROL'DA 12 ARALIK 2022 İZLE

Geçtiğimiz gün yayınlanan programda; Nergiz Çağlak, kızı Gamze'nin Erdi isimli bir kişi tarafından zorla alıkonulduğunu iddia ederek Esra Erol'da programına konuk oldu. Kızının evli bir adamla kaçtığından dolayı bir hayli gergin olan Nergiz Hanım, çaresizce kızına dön çağrısında bulundu. Erdi'nin nikahlı karısı Ayfer yayında fenomen Erdi'nin "Zenginim" iddialarını çürütünce ortalık karıştı. “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tekrar yayın izle...

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol, 12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'te doğdu. 5 kız çocuğun ortancasıdır. Aslen Sinop Ayancıklı bir ailenin çocuğudur. Adı Seyfi ve polis olan babasının tayin olduğu Kütahya'da İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladı. Kız lisesi Çini Seramik mezunudur. Açık Öğretim Fakültesi'nden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi'nin diksiyon-spikerlik kurslarına katıldı. Sonra Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı. Beden Eğitimi öğretmeni olmayı planlarken televizyoncu oldu. Lise yıllarından beri yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sundu. İki yıl üst üste Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek'i alarak en iyi sunucu ödülünü kazandı. 2010 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi Umut Evi ile 6000 kadına ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi, projenin gelirini ise içeriğini program adayı kadınların olduğu Sessiz Kadınlar ve Kara Duvak kitabı ile elde etti. Programında engelli vatandaşlara desteğinden dolayı mavi kapak kampanyasıyla 1000'in üstünde akülü sandalye dağıttı. 2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile evlenen Esra Erol iki çocuk annesidir.