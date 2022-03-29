Saç ekimi her yıl on binlerce kişi tarafından yaptırılıyor. Ve saç ekim teknikleri gelişmeye devam ediyor.

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Bu yazımızda en iyi saç ekim tekniği hangisi, saç ekimi nasıl yapılır? En yeni saç ekim methodu hangisi? Sorularına Este Favor Saç Ekim Merkezi olarak cevap vereceğiz.

Saç Ekimi Çeşitleri Nelerdir?

Saç ekimi işlemi çeşit çeşittir desek yalan söylemiş olmayız. Çünkü teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok yöntem de ortaya çıkmıştır. Genel olarak bakarsak DHI, FUE, Safir FUE’nin yaygın olduğunu söyleyebiliriz.

FUE saç ekimi ile her bir foliküler ünite kafa derisinden toplanır. Saç kökleri çıkarılır ve işlemden sorumlu olan doktor, donör bölgeden saç kökü toplar. Foliküler Ünite Ekstraksiyonu yani FUE yöntemi ile saç, kafa derisi üzerinde mikroskobik dairesel kesiler yoluyla toplanır. İki tip FUE saç ekimi vardır. Yeri gelmişken bunlardan da söz etmeliyiz bana göre: Manuel FUE ve Robotik FUE. Manuel FUE saç ekimi, tek tek saç köklerini çıkarmak için bir el cihazı kullanılarak yapılır. Robotik FUE prosedürü ise adından da anlaşılabileceği gibi, bir doktor tarafından yönlendirilen bir robotik saç ekim cihazı kullanılarak yapılmaktadır.

Her iki yöntemde de doktor, alınması istenen saç miktarını seçer ve istenen donör alanın haritasını çıkarır. Bu tıbbi teknoloji harikası, benzersiz bir hassasiyet ve doğruluk sunar.

Foliküler Ünite Transplantasyonunda kafa derisinin arkasından uzun, ince bir doku parçası çıkarılır. Bu korkutucu bir adım değildir düşünüldüğü gibi. Bireysel foliküler üniteler daha sonra stereo-mikroskobik diseksiyon kullanılarak şeritten çıkarılır. Foliküller toplandıktan sonra, meydana gelen kesi kapatılır.

Safir FUE saç ekimi ise çok daha etkili bir yöntemdir. Seyrelme veya kellik problemlerini ortadan kaldırmak için kullanılan estetik cerrahi yöntemlerden biridir. Safir saç ekimi uygulamasında donör alandaki greftler tek tek FUE motorları ile toplanır ve saç ekimi alanında safir uçlu bıçaklar yardımıyla açılan mikro kanallara tek tek yerleştirilir. Elbette bu da büyük özen gerektiren bir adımdır. Bu sayede kellik/seyreklik sorunu ortadan kalkar ve estetik olarak istenilen görünüme kavuşmak çok daha kolay bir hal alır.

En İyi Saç Ekimi Yöntemi Nedir?

Bana göre en iyi ekim yöntemi, ihtiyaçlarınızı karşılamak için en iyi sonuç veren yöntemdir. Bunu yöntemsel olarak değerlendirecek olursak da şunları söyleyebilirim:

Hem FUE hem de DHI, saç çizginizi iyileştirebilir ve size daha dolgun saçlar vaat eder ancak FUE yönteminin belirgin avantajları vardır. FUE saç ekiminin sağladığı avantajlar nedeniyle doktorlar ve uzmanlar tarafından çok daha fazla tercih edilir. Saçları seyrekleşen çoğu kişi FUE hatta Safir FUE için oldukça doğru adaylardır. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki saç ektirmeniz için yeterli donör saçınızın olması gerekir. Hedeflerinize ve ihtiyaçlarınıza bağlı olarak, birçok doktor size mümkün olan en iyi sonuçları sunabilmek adına tedavi yöntemlerini birleştirebilir de. Aklınızda bulunsun.

Güncel Saç Ekimi Teknikleri Araştırmaları Nelerdir?

Erkeklerin çoğunluğu, kadınların ise yarısından fazlası yaşlandıkça saç dökülmesi sorunu ile karşı karşıya kalır. Birkaç tıbbi durum saç dökülmesine neden olabilir, ancak en yaygın neden, erkek veya kadın tipi saç dökülmesi olarak bilinen androgenetik alopesidir. Saç ekimi, saçlı derinizin bir bölgesinden, genellikle kafanızın arkasından veya yanından saç köklerinin alınıp, saçsız bölgelere ekildiği ameliyatlardır. Bu ameliyatların sonuçları, ilk kez 1939'da gerçekleştirildiğinden bu yana önemli ölçüde iyileşmiştir.

Saç ekiminde en yaygın iki teknik, direct hair implantation (DHI) ve foliküler ünite eksizyonu (FUE) olarak adlandırılır. Her ikisi de doğal görünümlü ve estetik açıdan hoş sonuçlar verme potansiyeline sahiptir. NeoGraft ise yapılana araştırmalar sonucu keşfedilen bir yöntem olup FUE'nin yarı otomatik bir versiyonudur ve en modern saç ekim tekniklerinden birisi haline gelmiştir.

https://estefavor.com/sac-ekim-fiyatlari-istanbul-en-iyi-sac-ekim-merkezi/