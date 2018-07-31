Zorlu Tekstil Münih’te showroom açtı

İSTANBUL (AA) - Zorlu Tekstil, açılışını yaptığı Münih'teki Showroom'uyla Almanya ve Avrupa'daki müşterilerine daha da yakınlaştı, ihracat pazarlarında fiziksel varlığını güçlendirdi.

Zorlu Tekstil'den yapılan açıklamaya göre, Global Organic Textile Standard (GOTS) sertifikasıyla Türkiye'de yüzde 100 organik ev tekstili ürünlerinin ilk üreticisi olan, inovatif ve tasarım odaklı ürünleri ile hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan firma, Münih’teki showroom’unun açılışını yaptı.

Münih havaalanına yaklaşık 15 dakikalık mesafedeki Hallbergmoos sanayi bölgesinde açılan 800 metrekarelik showroom'da Kendini Temizleyen Stor Perde'den pikeye, yatak örtüsünden nevresime kadar en yeni ürünler sergilenecek.

Zorlu Tekstil ürünlerinin Avrupalı tüketiciler ve potansiyel iş ortaklarıyla daha yakından buluşturacak olan showroom’da ayrıca Vestel ürünleri de yer alıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, sektörüne öncülük eden inovatif uygulamaları ve AR-GE yatırımlarıyla Zorlu Tekstil'in lider konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Altın, şunları kaydetti:

"Zorlu Tekstil'in sürdürülebilirlik vizyonu ve büyüme hedefleri doğrultusunda en öncelik verdiğimiz konu, müşteri memnuniyeti. Ülkemizde ve yurt dışında müşteri memnuniyeti alanındaki yüksek standartlarımız Münih showroom'umuzla daha da görünürlük kazanacak. Zorlu Tekstil bir dünya şirketidir. Bunun en somut göstergesi de ürettiğimiz ürünlerin yüzde 62’sini başta Amerika, Avrupa, Japonya ve Rusya olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerini ihraç etmemizdir. Münih showroom'umuzla Avrupalı müşterilerimize ve ihracat pazarlarımıza çok daha yakınız."