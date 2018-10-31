Zorlu Enerji'nin şirketlerine yatırımcıdan yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, sektörde odak noktalarını belirlediklerini ve bu kapsamda doğal gaz dağıtımı ile rüzgar enerjisi sektöründen çıkmaya karar verdiklerini belirterek, "Gaz dağıtım şirketlerimiz için yerli ve yabancı 12'nin üzerinde talip var. Bu taliplerin yarısı yerli, yarısı yabancı. Rüzgar enerjisi şirketlerine ise 10 talip var, bunların da üçte biri yabancı. Rüzgar enerjisi şirketlerine talip olanlar arasında yabancı fon şirketleri de var." dedi.

Ak, Trakya Gaz Dağıtım AŞ, Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ ile Rotor Elektrik Üretim AŞ ve Zorlu Rüzgar Enerjisi Üretim AŞ'nin satış sürecine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Şirket olarak büyümeyi ve daha fazla yatırım yapmayı hedeflediklerini ifade eden Ak, bazen yatırım yerine tasarrufun da faydalı olabileceğini ve bu kapsamda bu dönemi odak noktalarını yeniden belirleme dönemi olarak kullanmayı tercih ettiklerini söyledi.

Ak, jeotermal enerjide Türkiye'nin en yüksek kurulu güce sahip şirketi olduklarını ve bu alanda yatırıma devam edeceklerini belirtti.

Güneş enerjisinde de First Solar şirketiyle iş birliği içinde olduklarını dile getiren Ak, şarj istasyonu gibi yeni teknolojilerde yurt içi ve yurt dışında büyümek istediklerini aktardı.

Yeni yatırım fırsatları ve gelişmeler ışığında gaz dağıtım ve ticaretinin ilgi alanlarından çıktığını söyleyen Ak, şöyle devam etti:

"Gazda ticaret neredeyse yapılamayacak duruma geldi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ hakimiyetini devam ettirecek gibi görünüyor. Monopolinin olduğu bir ortamda rekabet etmek zor olduğu için odak noktamızı değiştiriyoruz. Bu sebeple gaz dağıtımını satışa çıkarmayı tercih ettik. Rüzgarda ise bundan sonra çok fazla yatırım yapabileceğimizi düşünmüyoruz. Çünkü birçok lisans dağıtıldı ve rüzgarda şu anda birçok noktanın sahibi var. Geçen yıl yapılan ihalelerde, eksi fiyatlar verilerek ihaleler alındı. Eksi fiyat veren şirketlerin yatırımlarının hayata geçme ihtimalinin zor olduğunu düşünüyorum. Eksi fiyat veren şirketlere bakarsak, hiçbirinin elektrik ticareti şirketi olmadığını görüyoruz. Sonuçta, rüzgar enerjisinde piyasa bozuldu ve proje geliştirmek için yatırım yapmanın anlamının kalmadığını düşünüyorum. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları biraz daha bu anlamda cazip olabilir ama orada da fiyat çok düşük çıktı ve şu anda bir bekleme süreci var."

Ak, son dönemde elektrik fiyatlarının çok düşük çıktığını ve bu şartlarda projeleri hayata geçirmenin oldukça zorlaştığını belirterek, "Bankaların durumu da ortada. Aynı şekilde Ortadoğu'da da yenilenebilir enerji ihalelerinde fiyatlar çok düştü ve oradaki projeler de sıkıntıya giriyor. Bizim gibi borçlu şirketlerin bu yatırımları yapması mümkün değil. Bunun yanı sıra Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'nın sona erecek olması da ayrı bir sebep. Bu yüzden gaz dağıtımı ve rüzgar enerjisinden çıkmaya karar verdik çünkü bunları elde tutma maliyeti de oldukça yüksek." diye konuştu.

- İlk teklifler kasım sonunda alınacak

Ak, ABD ile ilişkilerdeki yumuşama ve dolar kurundaki gevşemeyle yabancıların tekrar Türkiye ile ilgilenmeye başladığı bir döneme girildiğine işaret etti.

Bu kapsamda piyasanın açıldığını ve satışa çıkardıkları şirketlere de taliplerin arttığını anlatan Ak, şunları kaydetti:

"Gaz dağıtım şirketlerimiz için yerli ve yabancı 12'nin üzerinde talip var. Bu taliplerin yarısı yerli, yarısı yabancı. Rüzgar enerjisi şirketlerine ise 10 talip var, bunların da üçte biri yabancı. Gaz ve rüzgar enerjisi şirketleri için talip olan şirketlerin biri hariç hepsi farklı şirketler. Rüzgar enerjisi şirketlerine talip olanlar arasında yabancı fon şirketleri de var. Kasım sonunda ilk teklifleri alacağız. Buna göre en iyi üçer teklifi seçeceğiz ve bir sonraki adıma geçeceğiz. Daha sonra da son teklifleri alıp satış sürecine gireceğiz. 2019 Mart'ta bu satışların kapanacağını düşünüyorum. Buna stratejik bir karar olarak bakıyoruz. Bu dört varlığın tamamını da satmayabiliriz çünkü hepsini satmaya ihtiyacımız yok. Piyasada 'sıkışıklık sebebiyle satıyor' gibi bir algı oluşuyor. Piyasanın sıkışık olduğunu herkes biliyor ama bu satış bugünün sıkışıklığı değil. Bu satışlar tabii ki ciddi borç yükümüzü öder ama birine çok düşük bir fiyat geldi diyelim, satmayabiliriz. Çünkü kısa vadeli yükümlülüklerimizin tamamını ortadan kaldırmak için iki varlığı satmamız yetiyor."

Ak, 318 milyon avro yatırım yaptıkları rüzgar enerjisi şirketlerinin borç yükünün yarısının, 292,9 milyon lira yatırımla satın aldıkları gaz dağıtım şirketlerininin borcunun da yine yarıya yakınının ödendiğini söyledi.

- "Hızlı büyümek için daha fazla sermayeye ihtiyaç var"

Ak, şirket olarak hızlı hareket ederek yatırım yapmak istediklerini ancak sermayelerinin kısıtlı olması nedeniyle ilk etapta varlık satışı yoluna gittiklerini belirtti.

Asya Kalkınma Bankasının, şirketin Pakistan'daki varlıklarına ortak olacağını dile getiren Ak, "Bu süreç devam ediyor. Onun gibi yurt içinde de dağıtım ve elektrik şirketlerine ortak bakabiliriz. Hatta ihtiyaç olması halinde Zorlu Enerji seviyesinde bile bakabiliriz çünkü daha hızlı büyümek için daha fazla sermayeye ihtiyaç var." diye konuştu.

Ak, 2010-2012'li yıllarda ciddi anlamda risk aldıklarını ve mevcut durumda risk almak istemediklerini vurgulayarak, "O dönemde şirketin borcu karlılığın 35 katıydı. Şu anda bu 6 kata indi. Biz bu satışları gerçekleştirdiğimizde ise 5 katın altına ineceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Zorlu Enerji Grubu dün, Trakya Gaz Dağıtım AŞ ve Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin paylarının ve varlıklarının bir kısmının veya tamamının satış imkanlarını araştırması ve potansiyel alıcılarla görüşmesi için İş Yatırım Menkul Değerler'i yetkilendirdiğini açıklamıştı.

Rotor Elektrik Üretim AŞ ve Zorlu Rüzgar Enerjisi Üretimi AŞ'nin payları ve bu şirketlerin altında bulunan 135 megavat kurulu güce sahip Gökçeada Rüzgar Enerjisi Santrali (RES), 57 megavat kapasiteli Sarıtepe RES ve 23,3 megavat kapasiteli Demirciler RES santrallerinin satışı için de Garanti Yatırım Menkul Kıymetler yetkilendirilmişti.