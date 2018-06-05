Zorlu Enerji Umman GES'te ön yeterlilik sürecini geçti

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin, Umman Elektrik ve Su Tedarik Kurumu tarafından açılan 500 megavatlık güneş enerjisi santrali (GES) ihalesinde ön yeterlilik sürecini geçtiği bildirildi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ihalenin ilk eleme sürecine 29 grubun katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Umman Elektrik ve Su Tedarik Kurumu tarafından açılan 500 megavatlık güneş enerji santrali ihalesinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin lider ortak olarak yer aldığı konsorsiyum ön yeterlilik sürecini geçen 12 grup arasında yer almıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, söz konusu ihalenin 500 megavat kurulu güce sahip olacak güneş enerji santraline yönelik proje geliştirilmesi, finansman sağlanması, santralin tasarımı, inşaatı, işletmesi ve bakımı ile mülkiyet hakkına sahip olunmasını kapsadığı belirtildi.



