Zorlu Enerji emisyon azaltımına destek veriyor

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji Başkanı Sinan Ak, geçen yıl sonu itibarıyla şirketin yurt içindeki kurulu gücünün yüzde 76'sının yenilenebilir enerji kaynaklarına dayandığını belirterek, "2016-2017 yıllarında yenilenebilir enerji kaynaklarından yaptığımız üretim sonucu 3 bin hektara yakın bir orman kadar gönüllü emisyon azaltımı sağlamış olduk." ifadesini kullandı.

Ak, yaptığı yazılı açıklamada, Zorlu Enerji'nin, Sürdürülebilirlik Kurulu öncülüğünde Küresel Raporlama Girişimi'nin standartlarına uygun olarak 5. Sürdürülebilirlik Raporu'nun yayımladığını kaydetti.

2016-2017 dönemini kapsayan raporda, şirketin koyduğu sürdürülebilir gelişim performansını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldığını aktaran Ak, "Sürdürülebilirlik politikamızı iklim değişikliği ile mücadele, sera gazı emisyonlarının yönetimi, enerji verimliliği, sorumlu paydaş diyaloğu ve doğal kaynakların korunması doğrultusunda şekillendiriyor, uzun soluklu, sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirebilmek için doğru ve etkili yolun bu olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ak, şirket olarak temiz, düşük emisyonlu ve gelişmiş teknolojile­re sahip enerji santrali projelerini hayata geçirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"2015 yılında 444 megavat yenilenebilir enerji ka­pasitesine sahip toplam kurulu gücümüz, 2017 sonu itibarıyla 568 megavata ulaştı. Aynı zamanda Zorlu Enerji'nin Türkiye'deki yenilenebilir enerji kaynaklı net elektrik üretimi 2016'da toplam elektrik üretiminin yüzde 77'sini oluşturur­ken, 2017 yılında bu değer yüzde 82’ye ulaştı. Bu raporlama dönemini kapsayan 2016-2017 yıllarında yenilenebilir enerji kaynaklarından yaptığımız üretim sonucu 3 bin hektara yakın bir orman kadar gönüllü emisyon azaltımı sağlamış olduk. Yine Türkiye’nin en büyük transplantasyon uygulamasını gerçekleştirerek Kızıldere III JES sahasında bulunan yaklaşık bin 600 adet incir ve zeytin ağacını zarar görmeden başka bir lokasyona taşıdık."

Toplumsal yatırımlarını bir önceki raporlama dönemine göre 3 kattan fazla artırarak 3,1 milyon liradan 9,6 milyon liraya çıkardıklarını kaydeden Ak, Türkiye’de karbon ayak izi ve su ayak izi hesaplama konusunda da öncü olduklarını aktardı.