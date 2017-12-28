Zorlu, 2018'de yurt içi yatırımlara ağırlık verecek

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Yüngül, 65'inci yıl dönümlerini kutlayacakları 2018’de, mevcut sektörlerdeki etki alanlarını derinleştirmeye ve genişletmeye odaklanacaklarını belirterek, "Zorlu Grubu olarak her yıl ortalama 2 milyar lira yatırım yapıyoruz. Gelecek yılı da aşağı yukarı bu civarda bir yatırımla tamamlamayı planlıyoruz. Yurt dışında da yatırımlarımız var ama yatırımlarımızın ağırlıklı kısmı yine yurt içinde olacak. Özellikle Enerji ve Vestel tarafında yatırımlarımız güçlü bir şekilde devam edecek." dedi.

AA muhabirine 2017 yılını değerlendiren ve 2018 öngörülerini paylaşan Yüngül, Zorlu Grubu olarak toplam cirolarının 2017'nin ilk yarısı itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artarak 9,2 milyar liraya ulaştığını, yılın tamamını ise 19,6 milyar liralık ciroyla kapatmayı öngördüklerini bildirdi.

Yüngül, ihracatta ise bu yılın tamamında 2016'ya göre yüzde 20 artışı yakalayarak 8,3 milyar liraya ulaşacaklarını tahmin ettiklerini aktararak, "65'inci yılımızı kutlayacağımız 2018'de, mevcut sektörlerdeki etki alanlarımızı derinleştirmeye ve genişletmeye odaklanacağız. Stratejik planlarımız doğrultusunda yatırımlarımıza devam edeceğiz. Her yıl Türkiye'nin büyüme oranının 10 puan üzerinde bir büyüme hedefliyoruz. 2018'de de bunu yakalayacağımızı öngörüyoruz." diye konuştu.

Yılın ilk yarısı itibarıyla 707 milyon liralık yatırım yaptıkları bilgisini veren Yüngül, bu rakamın yıl sonunda 2 milyar liranın biraz üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Yüngül, Zorlu Grubu olarak mevcut ve planlanmış yatırımlarına 2018'de de devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her yıl ortalama 2 milyar lira yatırım yapıyoruz. Gelecek yılı da aşağı yukarı bu civarda bir yatırımla tamamlamayı planlıyoruz. Yurt dışında da yatırımlarımız var ama yatırımlarımızın ağırlıklı kısmı yine yurt içinde olacak. Özellikle Enerji ve Vestel tarafında yatırımlarımız güçlü bir şekilde devam edecek. Ayrıca Manisa, Gördes'te hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin ilk nikel-kobalt işletme tesisi Meta Nikel Kobalt'a bugüne kadar 600 milyon dolar yatırım yaptık. Burada da kapasiteyi iki katına çıkaracak ikinci faz yatırımımız devam ediyor. 2023'te ikinci fazı tamamladığımızda toplam yatırım değerimiz 860 milyon dolara ulaşacak."





- "Afrika ve Orta Doğu'da yer alan ülkelerde de ilerlemek istiyoruz"





Ömer Yüngül, bu yıl cirolarının önemli bir kısmının Vestel ve Enerji Gruplarından geldiği bilgisini vererek, 2018'de de büyümelerinin ana aksını bu iki grubun oluşturacağını ifade etti.

Tekstil Gruplarının da yenilikçi ürünlerle büyümelerine önemli katkı sağlamayı sürdüreceğine işaret eden Yüngül, "Tüm fonksiyonlarıyla hizmet veren Zorlu Center ile verimliliğini artırmaya devam eden Gayrimenkul Grubumuz ve Meta Nikel Kobalt da büyümemize katkı sağlayacak. Burada nikel odaklı yeni nesil ürünlerin hammaddelerini üreteceğiz. Elektrikli otomobillerin kalbi olan yeni nesil bataryalara ve nano malzemelere uygun ürünler sunacağız. Ayrıca şirketlerimizin tamamını hizmet odaklı hale getirmeye çalışıyoruz. Bu da karlılığımızı ve yarattığımız katma değeri artıracak." değerlendirmelerinde bulundu.

Yüngül, Zorlu Grubu olarak 28 bini aşkın çalışanları bulunduğunu vurgulayarak, 2018’de devreye alacakları yatırımlar ve artacak iş hacimleri ile faaliyette bulundukları bölgelerde istihdamı ve kalkınmayı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Fabrika ve tesislerini adım adım Endüstri 4.0'a uyumlu hale getirdiklerini anlatan Yüngül, "Vestel City'de Endüstri 4.0 önemli bir aşama kaydetmiş durumda. Çalışmalar tamamlandığında Vestel City'nin Türkiye'nin Endüstri 4.0'a geçen ilk fabrikası olacağını öngörüyoruz." dedi.

Yüngül, 2016 yılının ikinci yarısından itibaren toparlanmakta olan küresel ekonominin, güven artışının da etkisiyle ılımlı bir büyüme sergilemeye devam ettiğine dikkati çekerek, yapılan öngörülerin, bunun 2018'de devam edeceğini gösterdiğini dile getirdi.

Kuzey Kore, Suriye ve Irak gibi bölgelerdeki küresel jeopolitik risklerin, piyasalarda dönem dönem dalgalanmalara yol açtığını belirten Yüngül, şunları söyledi:

"Elbette bu gelişmeleri göz ardı etmiyoruz ama biz sanayi ve üretim odaklı bir grubuz. O yüzden planlanmış yatırımlarımızı devam ettirmek durumundayız. Etki alanımızı genişletip organik bir büyüme hedeflerken, bizi hedeflerimize taşıyacak satın alma fırsatları olursa buna da kapalı olmayacağız. Avrupa bizim en güçlü pazarımız. Bu bölgede ılımlı da olsa bir toparlanma devam ediyor. Bu da bizi pozitif yönde etkiliyor. Jeopolitik riskleri göz ardı etmiyoruz, yeni pazar arayışlarımız sürüyor. Afrika ve Orta Doğu'da yer alan ülkelerde de ilerlemek istiyoruz. Bu kapsamda, kısa bir süre önce Dubai'de bu bölgelerdeki satış ve pazarlama faaliyetlerimizi yürütecek Vestel Electronics Gulf DMCC adındaki şirketimizi kurduk. Tekstilde ise çevre ülkeler pazarında kendi ev tekstili mağazalarımızla büyümeyi hedefliyoruz."





- "Jeopolitik riskleri birçok Uzak Doğulu şirket fırsat olarak görüyor"





Ömer Yüngül, 2017'de ülke olarak bölgesel ve küresel farklı sorun ve sıkıntılarla baş etmek durumunda kalındığını belirterek, "Özellikle bölgemizde yaşanan istikrarsızlıklar, döviz kurlarındaki dalgalanma ve küresel politik riskler temel sorunlar arasındaydı. Zorlu Holding olarak, 3 ve 10 yıllık uzun dönemli stratejik planlar ve iyi bir risk yönetimi sistemiyle çalışıyoruz. Olası sıkıntılara karşı da hızlı çözümler geliştirebiliyoruz. Zorlu Grubu olarak bu anlamda 2017'yi hedeflerimiz doğrultusunda tamamladığımızı söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

Gelecek yıl ise en büyük risklerden birinin dış finansman olacağı öngörüsünde bulunan Yüngül, şöyle devam etti:

"Artan kredi maliyetleri özellikle KOBİ'ler için koşulların biraz daha zorlaşacağını gösteriyor fakat bizim gibi belirli bir ölçeğe ulaşmış grupların bunu aşabileceğini düşünüyoruz. Jeopolitik risk de önemli fakat bunu birçok Uzak Doğulu şirket fırsat olarak görüyor, bölge ülkelerine yatırım için fırsat kolluyorlar. Bizim ülkemizdeki şirketler de bölgemizi yakından takip etmeli. Gerek tek başlarına gerekse de Uzak Doğulu şirketlerle iş birlikleri yaparak yeni yatırım fırsatları için hazırlık yapmalı.

Grup olarak faaliyette bulunduğumuz sektörlerde güçlü bir etki alanına sahibiz. Bölgemizdeki pozitif gelişmeleri fırsata çevirebilecek vizyonumuz ve potansiyelimiz var. Yakın coğrafyamızda bugün sorunlar olsa da 700 milyonu aşkın bir pazar söz konusu. Elektronik ve beyaz eşyada, tekstilde ve enerjide etki alanımızı bölgemizdeki pozitif gelişmelerle birlikte daha da güçlendirebiliriz."

Yüngül, piyasalarda küresel ve politik risklerden kaynaklanan, döviz kurlarında hızlı dalgalanmalara yol açan gelişmelerin ara sıra yaşandığına işaret ederek, "Benzer durumları 2018'de de göreceğiz. Etkilenmemek için hazırlıklı olmak gerekiyor. Ekonomi tarafında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımı devam ediyor. Bu durum finansman tarafını biraz daha zorlaştıracak. O yüzden farklı finansman yöntemlerine ya da düşük maliyetli krediye ihtiyaç doğacak." diye konuştu.

Grup olarak orta ve uzun vadeli stratejik planlarla çalıştıklarına değinen Yüngül, risk yönetiminde ciddi bir tecrübelerinin bulunduğunu, sanayici kimlikleri ile olaylara daha uzun vadeli bakabildiklerini söyledi.





- "2017'yi yüzde 6-6,5 civarında bir büyümeyle tamamlamamız mümkün"





Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, bu yıl ekonominin yeniden güçlü bir büyüme sergilemeye başladığını, 3. çeyrekte gelen çift haneli büyümenin de bunu teyit ettiğini dile getirdi.

Açıklanan verilerin son çeyrekte de bu büyümenin süreceğini gösterdiğine işaret eden Yüngül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2017'yi yüzde 6-6,5 civarında bir büyümeyle tamamlamamız mümkün. Bu büyüme performansını gelecek yıla taşımak için sanayi ve ihracatı daha da güçlendirmemiz gerek. Çünkü sanayi, üretim ve ihracat bir ekonominin can damarıdır. Katma değer yaratan ve dünya ile rekabet edebilen bir sanayiyi destekleyecek ekonomik yapıyı daha da geliştirmeliyiz. Eğer bunu başarabilirsek yakaladığımız yüksek büyüme oranlarını kalıcı kılabiliriz. 2017, ekonomimizin büyüme potansiyelini göstermesi için iyi bir yıl oldu. Hedef şimdi bunu 2018'e taşımak. Bunun için de hep birlikte çok daha fazla çalışmamız gerek.

3. çeyrekte gelen veriler, makine ve teçhizat yatırımlarında da gelişme olduğunu gösteriyor. Bu, özel yatırımlarda da bir kıpırdanma olduğuna işaret ediyor. Ekonomik canlanmanın devamı gelirse ülkemize doğrudan yabancı yatırımları çekebilecek bir fırsat penceresi açılabilir. Diğer taraftan katma değerli üretim ve sanayi odaklı teşvikler kalıcı büyüme için bir fırsat yaratabilir. Henüz erken olsa da Suriye'de geçmişe kıyasla olumlu gelişmeler yaşanıyor. Orta vadede burada hayatın yeniden tesisi, Türkiye için önemli bir fırsat olabilir."