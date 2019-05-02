Ziraat'in enflasyon korumalı ürünlerine büyük talep

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası Perakende Şube Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, 22 Nisan'dan bugüne kadar yeni mevduat ürünlerinden açılan hesap sayısının 30 bini, hesap bakiyesinin ise 2 milyar lirayı geçtiğini bildirdi.

Çakar, yaptığı yazılı açıklamada, birikimlerini, enflasyona karşı korumak amacıyla yabancı para mevduatta tutan müşterilerin tasarruflarını TL mevduatta değerlendirmelerini teşvik etmek ve tasarruf tabanını geliştirmek amacıyla 22 Nisan 2019'da uygulamaya aldıkları mevduat ürünleri ile ilgili bilgi verdi.

Çakar, Enflasyona Endeksli Faiz Korumalı ve Enflasyon Korumalı Mevduat ürünlerinin 22 Nisan'dan bugüne kadar geçen süre içerisinde müşteriler tarafından yoğun talep gördüğünü ve çok sayıda müşterinin, Ziraat Bankası şubelerine geldiğini, Türk parası ve yabancı para yatırımlarını gerek döviz hesaplarını bozdurarak gerekse yastık altındaki birikimlerini Ziraat Bankası'na getirerek enflasyona endeksli mevduat ürünlerinden hesap açarak değerlendirdiğini bildirdi.

22 Nisan'dan bugüne kadar yeni mevduat ürünlerinden açılan hesap sayısının 30 bini, hesap bakiyesinin ise 2 milyar lirayı geçtiğini aktaran Çakar, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin yeni ürünlerimize bugüne kadar gösterdikleri yoğun ilgi, bize ürünlerimizin sektörde ihtiyaç duyulan önemli bir boşluğu doldurduğunu göstermiştir. Sektörün müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler geliştirmesi hem müşteri memnuniyeti hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak gibi iki önemli kazancı beraberinde getirmektedir. Ziraat Bankası, ülke ekonomisinin ve müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu şekilde çalışmalarına devam edecektir."

Bir yıldan uzun vadeli enflasyon korumalı mevduat ürününde stopaj kesintisinin kaldırılması ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan Çakar, "Müşterilerimize beklediğimiz müjdeli haberi de bugün vermekten mutluluk duyuyoruz. 30 Nisan’da yayımlanan karar ile enflasyon oranına bağlı değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda stopaj oranı sıfır olarak belirlendi. Bu karar ile 366-370 gün vadeli enflasyon korumalı mevduat ürününde stopaj oranı sıfır olarak uygulanmaya başlanmıştır. Böylece 1 yıldan uzun vadeli TL yatırım yaparak yüksek getiri elde etmek isteyen tüm müşterilerimiz çok önemli bir avantaj sağlamış oldu." ifadelerini kullandı.